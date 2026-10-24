Centro zonal del ICBF en Bogotá lleva 12 años sin entrar en funcionamiento: ¿qué responden las autoridades?

Más de 10 años han transcurrido desde el inicio del proyecto que buscaba construir una nueva sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

Pese a que el primer contrato contó con un presupuesto superior a los tres mil millones de pesos, el centro nunca entró en funcionamiento. 12 años después los entes de control han encontrado un edificio abandonado.

¿Qué se sabe del centro zonal del ICBF en Rafael Uribe Uribe?

Acabados pendientes, baños sin terminar, ascensores fuera de servicio y riesgos de inundación, estos son algunos de los problemas que todavía impiden poner en funcionamiento la nueva sede del centro zonal del ICBF.

El proyecto, que lleva años paralizado, tuvo un presupuesto de más de 3.291 millones de pesos en su primer contrato lo que generó un avance físico del 85,8%. Sin embargo, este quedó sin liquidar y el centro nunca entró en funcionamiento.

Pese a que el edificio de cinco pisos fue intervenido en el año 2024, los entes de control hallaron que la estructura se encuentra totalmente abandonada.

¿Cuál fue el presupuesto del segundo contrato?

Un nuevo contrato, firmado en septiembre del 2024, tenía un presupuesto de 1.317 millones de pesos para adecuar finalmente la infraestructura. No obstante, para el 2026 solo se ha registrado un avance físico del 76%.

Las autoridades identificaron los principales trabajos que todavía faltan por adelantar. Estos corresponden a reparaciones en acabados, trabajos eléctricos y el sistema contra incendios.

Pero uno de los hallazgos preocupa especialmente a las autoridades y este corresponde a los daños registrados en una de las bombas del sótano que aumentan los riesgos de inundación.

Los presupuestos de ambos contratos suman más de 4.609 millones de pesos y los documentos registran pagos por cerca de 3.692 millones de pesos. Hasta el momento, la infraestructura continúa desocupada y sin atender a la comunidad.