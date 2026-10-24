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No van más los paseos en carruajes tirados por caballos en Central Park

El Concejo de la ciudad acordó prohibir la tradición de los cocheros, en una decisión que lamentó el presidente Trump y celebraron los defensores de los derechos de los animales.

Foto: Diseñado por Magnific
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

AFP

octubre 24 de 2026
08:34 p. m.
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Un trágico accidente ocurrido el pasado mes de junio, en el que perdió la vida un joven indio de 18 años, dio un nuevo empujón a un debate de casi dos décadas en la Gran Manzana.

En una decisión, celebrada por muchos y cuestionada por otros —como el presidente Trump— el Concejo de Nueva York aprobó la prohibición de las tradicionales carrozas tiradas por caballos que recorren Central Park, fijando el 1 de junio de 2028 como la fecha límite para su circulación.

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Al menos 150 cocheros se quedarán sin trabajo:

La normativa aprobada no solo marca el inicio de una cuenta regresiva para esta actividad nacida en el siglo XIX, también impone condiciones estrictas sobre el futuro de los animales: los más de 160 equinos que actualmente se utilizan en esta actividad no podrán comercializarse para mataderos ni ser reubicados en labores similares de tiro.

Desde la perspectiva institucional, la ventana de dos años responde a razones sociales. La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, explicó que este margen busca facilitar la transición laboral de aproximadamente 150 personas.

Asimismo, Menin detalló que la legislación encomienda a la administración neoyorquina evaluar un esquema financiero que permita compensar a las personas que poseen las licencias operativas.

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Organizaciones empiezan a realizar donaciones para el cuidado de los caballos:

El texto legislativo aguarda ahora la promulgación del alcalde Zohran Mamdani. Aunque en el pasado respaldó la salida de los carruajes, exteriorizó una serie de preocupaciones sobre el impacto económico de la medida en el gremio de cocheros.

La organización animalista PETA celebró el fin de lo que han calificado como una "industria ignominiosa" y anunció 50.000 dólares en ayudas para beneficio de los caballos.

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