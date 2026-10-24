Las causas que no conocía detrás de la rinitis: ¿por qué no tiene cura este diagnóstico?

La rinitis corresponde a la inflamación de la mucosa o el revestimiento interno de las fosas nasales. Esta implica algunos síntomas principales como la congestión constante y el goteo nasal que aparece de manera repentina.

Existen dos tipos de rinitis y corresponden a la alérgica y la no alérgica. La alérgica se da cuando la inflamación de la mucosa nasal es causada por una reacción del sistema inmunitario ante alérgenos como polen, ácaros, polvo o la caspa de las mascotas.

Pese a que la rinitis no alérgica genera síntomas similares, esta no es producida por alergias ni por anticuerpos.

Causas desconocidas de la rinitis no alérgica

Según Mayo Clinic, este tipo de rinitis no tiene una causa definida y afecta, en la mayoría de los casos, a los jóvenes después de los 20 años.

Los factores que desencadenan los síntomas pueden variar por lo que en algunos casos pueden incluirse el polvillo, gases y otros irritantes en el aire, cambios de tiempo, medicamentos, bebidas o alimentos picantes y problemas de salud a largo plazo.

Dentro de los irritantes en el aire se pueden encontrar elementos como el polvo, smog y humo de cigarrillo. Los olores fuertes, como los perfumes, también pueden favorecer la aparición de los síntomas. Algunos gases químicos afectan significativamente los síntomas.

El clima, los cambios de temperatura o el exceso de humedad pueden generar la hinchazón del recubrimiento interior de la nariz. Esto es lo que generalmente se asocia con el goteo que aparece repentinamente.

El consumo de algunos alimentos muy picantes o con exceso de condimentos son algunos de los principales desencadenantes. Según expertos de Mayo Clinic, beber alcohol también genera que se hinche el tejido que recubre el interior de la nariz.

Los cambios hormonales se encuentran asociados con la aparición de rinitis no alérgica, pues etapas como el embarazo, el periodo menstrual o el uso de anticonceptivos influyen cuando la tiroides no produce la suficiente hormona tiroidea. Esto se conoce como hipotiroidismo.

Factores de riesgo de la rinitis no alérgica

Según Mayo Clinic, dentro de los principales factores de riesgo de este tipo de rinitis se encuentran: respirar constantemente el esmog de la calle, tener más de 20 años, usar atomizadores o gotas nasales durante mucho tiempo, tener un embarazo, exponerse a gases químicos en el trabajo o tener problemas de salud como la diabetes.

Expertos de la Cruz Roja aseguran que la rinitis no tiene cura. Por esto, es importante controlarla por medio de manejo médico continuo, vacunas para la alergia e inmunoterapia.