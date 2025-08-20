Expedición de pasaportes sigue en el limbo a 11 días de que finalice el convenio con Thomas Greg

La expedición de pasaportes para colombianos se encuentra asegurada hasta el domingo 31 de agosto, por el convenio firmado bajo la figura de urgencia manifiesta con la Unión Temporal, liderada por la firma Thomas Greg & Sons, en septiembre del 2024.

De ahí en más, hay incertidumbre sobre el nombre de la empresa que imprimirá los pasaportes de los viajeros colombianos que necesiten o tengan intenciones de salir del país.

RELACIONADO Procuraduría suspende provisionalmente a Alfredo Saade como jefe de Despacho

El límite es de 11 días, y las conversaciones entre el Gobierno y la Unión Temporal no parecen haber llegado a un acuerdo que beneficie a la nación.

Expedición de pasaportes está asegurada hasta el 31 de agosto: ni un día más

Tras la orden del presidente Petro de frenar la extensión del convenio con la Unión Temporal, contrario a la recomendación de la entonces canciller Laura Sarabia, el Gobierno se vio obligado a autorizar una adición presupuestal de 15.000 millones de pesos.

La decisión elevó el monto total del contrato de 206.000 a 222.000 millones de pesos para cubrir la producción y personalización de pasaportes hasta fin de mes.

El país conserva el plan diseñado por Laura Sarabia antes de salir de Cancillería:

Sin embargo, más allá del 31 de agosto, no hay un acuerdo formal para garantizar la continuidad del servicio. De momento, el país conserva el modelo propuesto por la excanciller Sarabia con el que la Imprenta Nacional, en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, asumirá la personalización de pasaportes el 1 de abril del 2026.

Sin embargo, hay preocupación en el país y fuentes cercana a Thomas & Greg dieron a conocer que las reuniones de negociación siguen en curso, pero la compañía continua evaluando las condiciones económicas presentadas por el Gobierno para decidir si prorroga su participación en el proceso de expedición. Conversaciones que se habrían retrasado tras la llegada de Alfredo Saade como jefe de gabinete y su intervención en el tema de pasaportes.