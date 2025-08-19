Procuraduría suspende provisionalmente a Alfredo Saade como jefe de Despacho

Mediante un auto, la Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional de Alfredo Saade como jefe de Despacho, por un periodo de 3 meses, por una presunta extralimitación de funciones al incidir en el tema de los pasaportes.

De acuerdo con el Ministerio Público, Saade habría excedido sus funciones como jefe de gabinete, al impartir órdenes a funcionarios de la Cancillería "para que se racionalizara la asignación de citas para la expedición de pasaportes".

Además, el funcionario habría tomado "decisiones fuera del ámbito de su competencia sobre asuntos relacionados con pasaportes, tales como convocar a reuniones y emitir instrucciones sobre la contratación con este propósito".

Las pruebas de la Procuraduría contra Saade

En el auto, la Procuraduría sostiene que el comportamiento de Saade Vergel habría sido "irrespetuoso" al emitir instrucciones sobre la terminación del contrato con Thomas Greg & Sons, para dar paso a la contratación inmediata de la Imprenta Nacional.

Adicional a esto, la entidad menciona las órdenes impartidas por Saade respecto a la asignación de citas para la expedición de las libretas y las sugerencias sobre unos supuestos intereses de funcionarios de la Cancillería con Thomas Greg.

Por estas razones, la Procuraduría señala a Saade de, presuntamente, incurrir en una falta gravísima al “ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante”.

La suspensión de la Procuraduría se argumenta, pues la continuación de Saade en el cargo "posibilita la continuación o reiteración de la falta".

Es así como Saade Vergel, en su condición de Jefe de Despacho Presidencial, designado del Gobierno, en el proceso de implementación del nuevo modelo de suministro de pasaportes, como así lo expuso a los funcionarios de la Cancillería, podría continuar cometiendo la falta o reiterándola, no solo en el marco de este proceso, sino en los asuntos que como jefe de Despacho Presidencial le competan.

Para la Procuraduría, esta no es la primera vez que Saade interviene en la Cancillería, dando instrucciones relacionadas al proceso de contratación y la prestación de servicios propios del Ministerio de Relaciones Exteriores.