A la cárcel 'Rosmer' y 'Yoiber', integrantes del Tren de Aragua que delinquían en Kennedy

Dos presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron enviados a prisión luego de ser señalados de participar en una red de extorsiones contra comerciantes y trabajadores del gremio de bicitaxistas en Bogotá. Los procesados delinquían en las localidades de Kennedy y Engativá.

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Las capturas se llevaron a cabo en el marco de la operación Kratos, adelantada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, el resultado fue producto de cinco meses de investigaciones que permitieron identificar a dos presuntos integrantes de esta estructura criminal y establecer la manera en que habrían intimidado a sus víctimas para obtener dinero.

Según el expediente, los señalados coordinaban inicialmente hurtos a establecimientos comerciales y posteriormente utilizaban estos hechos para presionar a los propietarios y exigirles pagos periódicos.

Las cuotas oscilaban entre 200.000 y 400.000 pesos mensuales, a cambio de no atentar contra la vida de los comerciantes o la de sus familiares.

La investigación permitió establecer que al menos 16 personas habrían resultado afectadas por estas actividades.

Así operaban los presuntos extorsionistas

Entre los detenidos se encuentra alias Rosmer, quien presuntamente hacía parte del brazo armado de la organización y tendría a su cargo la coordinación de los hurtos y el cobro de las extorsiones.

El segundo capturado, conocido como alias Yoiber, sería el encargado de intimidar directamente a las víctimas para obligarlas a entregar el dinero exigido por la estructura delincuencial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, confirmó que los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

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“En el marco operación Kratos fueron capturados dos presuntos integrantes del Tren de Aragua que delinquían en la localidad de Kennedy, alias Rodmer y alias Yoiver. Estos delincuentes señalados de extorsionar a comerciantes, gremios de taxistas en las localidades de Kennedy en Engativá”.

Posteriormente, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Ambos deberán responder por los presuntos delitos de extorsión y concierto para delinquir.