CANAL RCN
Colombia

Cayó pareja de cosquilleros en Transmilenio: a ella la habían detenido días antes por robar otro celular

La pareja fue capturada por la Policía en la estación Avenida Primero de Mayo. El hombre había recuperado su libertad hace un mes.

Cayó pareja de cosquilleros en Transmilenio: a ella la habían detenido días antes por robar otro celular
Foto: Mebog

Yhonay Díaz

noviembre 05 de 2026
06:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas fueron capturados un hombre y una mujer señalados hurtar celulares en Transmilenio bajo la modalidad de cosquilleo.

En solo cinco minutos se llenarían nueve articulados de Transmilenio con colados: esto revelaron
RELACIONADO

En solo cinco minutos se llenarían nueve articulados de Transmilenio con colados: esto revelaron

Los hechos ocurrieron en la estación Avenida Primero de Mayo, en el sur de Bogotá. Tras la alerta de la víctima al personal de seguridad y a la Policía se logró detener a los sospechosos para realizarles una verificación corporal.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron el celular entre las pertenencias de la pareja. El dispositivo fue reconocido por la víctima.

Conductor de Transmilenio fue atacado a tiros mientras manejaba por la calle 26: esto se sabe del caso
RELACIONADO

Conductor de Transmilenio fue atacado a tiros mientras manejaba por la calle 26: esto se sabe del caso

El prontuario de la pareja de cosquilleros capturados en Transmilenio

Tras proceder a la captura de la pareja, al revisar sus antecedentes judiciales, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hombre había recuperado su libertad hace aproximadamente un mes, mientras que la mujer había sido detenida apenas una semana antes por un hecho similar ocurrido en la Troncal NQS.

Estos antecedentes quedaron registrados dentro de la información del procedimiento policial y fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para su eventual judicialización.

Durante la requisa realizada al hombre, los uniformados encontraron un elemento cortopunzante tipo navaja.

En Transmilenio el 36% de las cámaras no funcionan como deberían: son más de 600
RELACIONADO

En Transmilenio el 36% de las cámaras no funcionan como deberían: son más de 600

Pareja de cosquilleros quedaron a disposición de las autoridades

Después de recuperar el celular y realizar las verificaciones correspondientes, los dos señalados fueron trasladados para quedar a disposición de la autoridad competente.

Ambos deberán responder por el presunto delito de hurto, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes en el caso.

VIDEO | Intentó escapar tras cometer un hurto y terminó acorralado por la Policía en Transmilenio
RELACIONADO

VIDEO | Intentó escapar tras cometer un hurto y terminó acorralado por la Policía en Transmilenio

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Gobierno reporta la muerte de alias Pincher en operaciones contra la estructura Jaime Martínez

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Más de 100 afectaciones a la fauna por el uso de pólvora en Bogotá durante Halloween

Bogotá

A la cárcel 'Rosmer' y 'Yoiber', integrantes del Tren de Aragua que delinquían en Kennedy

Otras Noticias

Artistas

Estrenos musicales de noviembre: J Álvarez ft. Arelys Henao, Hamilton ft. Sech, Grupo Firme, Carlos Rivera y más

Conozca los lanzamientos musicales de la semana con Sech, Arelys Henao, Grupo Firme, Carlos Rivera, Hamilton y más artistas. Estos son los nuevos estrenos.

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega volverá a vestir la camiseta de la Selección Colombia: así lo confirmó la FCF

El delantero de 41 años hizo parte de la Selección Colombia entre 2005 y 2011 logrando el título del Sudamericano Sub-20, en el que además, fue goleador.

María Corina Machado

María Corina Machado y EE. UU. buscan que Delcy Rodríguez declare vacante la presidencia de Venezuela

Secretaria de Movilidad

Mal parqueados en Bogotá podrían recibir multas por videos ciudadanos: así funcionaría

Enfermedades

Minsalud e INS descartan ébola en los primeros cuatro casos sospechosos vigilados en Colombia