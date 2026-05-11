Cayó pareja de cosquilleros en Transmilenio: a ella la habían detenido días antes por robar otro celular

En las últimas horas fueron capturados un hombre y una mujer señalados hurtar celulares en Transmilenio bajo la modalidad de cosquilleo.

Los hechos ocurrieron en la estación Avenida Primero de Mayo, en el sur de Bogotá. Tras la alerta de la víctima al personal de seguridad y a la Policía se logró detener a los sospechosos para realizarles una verificación corporal.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron el celular entre las pertenencias de la pareja. El dispositivo fue reconocido por la víctima.

El prontuario de la pareja de cosquilleros capturados en Transmilenio

Tras proceder a la captura de la pareja, al revisar sus antecedentes judiciales, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hombre había recuperado su libertad hace aproximadamente un mes, mientras que la mujer había sido detenida apenas una semana antes por un hecho similar ocurrido en la Troncal NQS.

Estos antecedentes quedaron registrados dentro de la información del procedimiento policial y fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para su eventual judicialización.

Durante la requisa realizada al hombre, los uniformados encontraron un elemento cortopunzante tipo navaja.

Pareja de cosquilleros quedaron a disposición de las autoridades

Después de recuperar el celular y realizar las verificaciones correspondientes, los dos señalados fueron trasladados para quedar a disposición de la autoridad competente.

Ambos deberán responder por el presunto delito de hurto, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes en el caso.