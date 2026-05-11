Más de 100 afectaciones a la fauna por el uso de pólvora en Bogotá durante Halloween

Un nuevo boletín del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal informó sobre las más recientes afectaciones registradas a la fauna de Bogotá por cuenta del uso de pólvora durante el más reciente fin de semana de Halloween.

A su vez, expertos insistieron en la importancia de evitar dichas prácticas y algunas medidas que desde ya se pueden tomar para preparar a las mascotas más susceptibles a vísperas de la navidad.

Afectaciones a la fauna en Bogotá por la pólvora

Según el IDPYBA, entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre se registraron 137 reportes sobre afectaciones a la fauna de la ciudad. Los resultados quedaron registrados por medio del formulario con preguntas de acceso público en el marco de la campaña “La Pólvora Explota mis Sentidos” en el que los ciudadanos respondieron sobre las afectaciones, localidades, hora de los hechos, tipo de animal, entre otros datos.

A partir de las respuestas se logró identificar que los perros son los principales animales afectados con un total de 90 casos reportados. Las aves se ubican en segundo lugar con 23 y los gatos en tercer lugar con 9 casos.

Las principales afectaciones que fueron registradas corresponden a miedo y estrés por las explosiones generados ante el uso de pólvora con un total de 125 respuestas. Seguido de estos se identificaron 96 intentos de huida y contaminación en el entorno animal con 83 casos en total.

La localidad de Bosa registró 28 respuestas, seguida de San Cristóbal con 20, Kennedy con 17, entre otras. Finalmente, el boletín informó que las horas en las que se presentaron la mayoría de los casos fueron entre las 6:00 p.m. a 11:59 p.m. y entre las 12:00 a.m. a las 5:59 a.m.

Recomendaciones para preparar a las mascotas frente a la pólvora

Según el médico veterinario Camilo López, el primer paso para preparar a las mascotas corresponde a la desensibilización progresiva. Esta consiste en poner videos de fuegos artificiales a un sonido bajo, casi que imperceptible, mientras los animales realizan acciones positivas como comer, jugar, peinarse, entre otras actividades que le generen bienestar.

Con el paso de los días, los tutores aumentarán el volumen de los videos de los fuegos y el tiempo de reproducción de los mismos. En caso de que el animal comienza a presentar signos de estrés o miedo, se debe volver a bajar el volumen del televisor y disminuir el tiempo de reproducción. El objetivo es que las mascotas logren asociar dichos sonidos con acciones positivas.

El uso de feromonas sintéticas también resulta una buena opción para que las mascotas puedan, desde ya, enfrentar de una mejor manera estas situaciones de estrés. Otra de las recomendaciones es crear un espacio seguro en donde las mascotas puedan encontrar seguridad.

Allí se debe poner su cama, comida, juguetes, agua, lugares altos, cajas o túneles en donde se sientan seguros. Además, se puede usar música relajante y ropa del dueño para que el animal sienta el olor.

Aumentar la actividad física y mental del animal, dependiendo de su condición, será fundamental para enriquecer las actividades positivas durante el día a día. Finalmente, el veterinario advirtió sobre las consecuencias de automedicar a las mascotas ya que puede ser perjudicial para estas.