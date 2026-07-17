CANAL RCN
Economía

Más de la mitad de los colombianos redujo gastos en 2025: estas fueron las principales razones

Más de la mitad de los colombianos redujo gastos no esenciales en 2025, mientras crece el ahorro para emergencias y el pago de deudas, según un reciente estudio sobre hábitos financieros.

Foto: Nequi

Noticias RCN

julio 17 de 2026
03:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los colombianos están cambiando la forma de administrar su dinero. Así lo refleja el más reciente estudio de TransUnion, citado por Nequi, que reveló que el 52 % de las personas redujo gastos no esenciales durante 2025, una señal de que cada vez más hogares buscan fortalecer sus finanzas en medio de cambios personales y económicos.

Nequi permite comprar dólares digitales: así funciona la opción que gana cada vez más usuarios
RELACIONADO

Nequi permite comprar dólares digitales: así funciona la opción que gana cada vez más usuarios

Salir menos, aplazar viajes o disminuir gastos en entretenimiento son algunas de las decisiones que han tomado los ciudadanos para adaptarse a una nueva realidad. Además, el informe muestra que el 33% aceleró el pago de sus deudas, mientras que el 26 % aumentó el ahorro para construir un fondo de emergencia.

Los cambios de vida también cambian la forma de manejar el dinero

Mudarse, conseguir un nuevo empleo, iniciar un emprendimiento, tener un hijo o afrontar una separación son situaciones que transforman los ingresos, los gastos y las prioridades financieras. Sin embargo, muchas personas continúan manejando su presupuesto como si nada hubiera cambiado, lo que puede generar desorden en las finanzas.

Los pagos de Nequi por PSE dejarán de funcionar temporalmente: conozca la fecha y el horario
RELACIONADO

Los pagos de Nequi por PSE dejarán de funcionar temporalmente: conozca la fecha y el horario

Según Nequi, uno de los errores más frecuentes es no revisar periódicamente cuánto dinero entra, cuánto sale y cuáles son las nuevas prioridades. Por ello, recomienda ajustar el presupuesto cada vez que se presente un cambio importante y establecer objetivos claros para cada gasto.

La entidad también destaca la importancia de separar el dinero según su propósito, ya sea para el arriendo, el mercado, los estudios, un viaje o un fondo de emergencias.

Ahorrar para imprevistos gana protagonismo
El estudio también evidencia que cada vez más colombianos buscan estar preparados para enfrentar gastos inesperados. Destinar una parte del ingreso a un fondo de respaldo se ha convertido en una de las principales estrategias para afrontar momentos difíciles sin recurrir al endeudamiento.

Nequi recomienda utilizar el crédito únicamente cuando sea necesario y como parte de una planeación financiera. Antes de solicitarlo, aconseja evaluar la capacidad de pago, el costo total del préstamo y el impacto que tendrá sobre los gastos esenciales.

Para la entidad, reorganizar las finanzas no requiere ser un experto en economía. Entender la nueva realidad, priorizar los gastos y planificar con anticipación son hábitos que pueden ayudar a las personas a enfrentar cada etapa con mayor tranquilidad y estabilidad económica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar en Colombia rebotó con fuerza y rompió la tendencia bajista este 17 de julio

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: este fue el número y el signo ganador hoy 17 de julio de 2026

Finanzas personales

Inseguridad en conjuntos residenciales: ¿Cómo el servicio doméstico formal reduce el riesgo de robos?

Otras Noticias

Bogotá

Terminales de transporte en Bogotá proyectan la movilización de 200.000 viajeros para el puente festivo

Según la Alcaldía de Bogotá, se espera que la mayor concentración de viajeros sea el sábado 18 de julio. Conozca las recomendaciones.

Mundial de fútbol

Humo en Nueva York preocupa antes de la final del Mundial 2026

¿Se jugará la final del Mundial? El humo en Nueva York genera preocupación.

Cartagena

Cierran servicios de clínica en Cartagena tras parto de una mujer en un andén

Irán

Irán pide a sus ciudadanos ahorrar energía por afectaciones registradas tras nuevos ataques de EE. UU.

Artistas

J Balvin está de luto: este fue su sentido mensaje