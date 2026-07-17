Más de la mitad de los colombianos redujo gastos en 2025: estas fueron las principales razones

Los colombianos están cambiando la forma de administrar su dinero. Así lo refleja el más reciente estudio de TransUnion, citado por Nequi, que reveló que el 52 % de las personas redujo gastos no esenciales durante 2025, una señal de que cada vez más hogares buscan fortalecer sus finanzas en medio de cambios personales y económicos.

Salir menos, aplazar viajes o disminuir gastos en entretenimiento son algunas de las decisiones que han tomado los ciudadanos para adaptarse a una nueva realidad. Además, el informe muestra que el 33% aceleró el pago de sus deudas, mientras que el 26 % aumentó el ahorro para construir un fondo de emergencia.

Los cambios de vida también cambian la forma de manejar el dinero

Mudarse, conseguir un nuevo empleo, iniciar un emprendimiento, tener un hijo o afrontar una separación son situaciones que transforman los ingresos, los gastos y las prioridades financieras. Sin embargo, muchas personas continúan manejando su presupuesto como si nada hubiera cambiado, lo que puede generar desorden en las finanzas.

Según Nequi, uno de los errores más frecuentes es no revisar periódicamente cuánto dinero entra, cuánto sale y cuáles son las nuevas prioridades. Por ello, recomienda ajustar el presupuesto cada vez que se presente un cambio importante y establecer objetivos claros para cada gasto.

La entidad también destaca la importancia de separar el dinero según su propósito, ya sea para el arriendo, el mercado, los estudios, un viaje o un fondo de emergencias.

Ahorrar para imprevistos gana protagonismo

El estudio también evidencia que cada vez más colombianos buscan estar preparados para enfrentar gastos inesperados. Destinar una parte del ingreso a un fondo de respaldo se ha convertido en una de las principales estrategias para afrontar momentos difíciles sin recurrir al endeudamiento.

Nequi recomienda utilizar el crédito únicamente cuando sea necesario y como parte de una planeación financiera. Antes de solicitarlo, aconseja evaluar la capacidad de pago, el costo total del préstamo y el impacto que tendrá sobre los gastos esenciales.

Para la entidad, reorganizar las finanzas no requiere ser un experto en economía. Entender la nueva realidad, priorizar los gastos y planificar con anticipación son hábitos que pueden ayudar a las personas a enfrentar cada etapa con mayor tranquilidad y estabilidad económica.