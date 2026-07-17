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Transportadores estarían evaluando no volver a Chocó por los ataques de grupos armados en carretera

Las grandes cadenas de supermercados también habrían considerado dejar el departamento por los constantes bloqueos y acciones violentas en las vías.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
02:08 p. m.
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Entrar y salir vía terrestre del departamento de Chocó se ha convertido en una ruleta rusa por los constantes bloqueos y acciones violentas de grupos al margen de la ley en los dos ejes viales de acceso al departamento.

Los transportadores, incluso, han evaluado la opción de no regresar, ante la amenaza de cargas explosivas, retenes ilegales y la quema de vehículos en la vía.

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¿Qué dicen los transportadores sobre la situación de orden público en los puntos de acceso al departamento del Chocó?

En palabras de Walter Arango, vocero de transportadores terrestres en el departamento del Chocó, “nunca se había visto esta situación… tantos problemas con los vehículos, banderas (de los grupos armados siendo dejadas) constantemente en las vías, al igual que las pipetas de gas con artefactos explosivos”.

En caso de frenar los servicios que prestan al departamento, los habitantes del Chocó y sus 31 municipios podrían enfrentarse a problemas de desabastecimiento, por la difícil situación de orden público en las vías.

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Cadenas de supermercados también estarían evaluando la opción de salir del departamento:

La situación es tan grave que no solo los transportadores estarían evaluando la posibilidad de no volver al departamento. Los grandes supermercados también estarían pensando en cerrar sus tiendas, ante los cierres y acciones terroristas que complican la llegada de sus productos, como indicó en diálogo con Noticias RCN el comerciante local, Julio Agudelo:

“Hay amenazas de quema de vehículos; almacenes de cadena reconocidos están contemplando la posibilidad de retirarse debido a los constantes cierres”.

Los habitantes del Chocó insisten en su llamado al Gobierno Nacional a adoptar medidas que permitan a los transportadores de carga cumplir su trabajo, sin contratiempos, y a los habitantes y turistas que visitan el departamento, movilizarse sin miedo a las acciones violentas que realizan los integrantes de grupos criminales con presencia en la región.

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