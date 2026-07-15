Puerto de Tumaco lanzó un llamado al entrante gobierno de Abelardo de la Espriella

A pocas semanas de la posesión presidencial, el Puerto de Tumaco lanzó un llamado directo al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para ser reconocido como pieza fundamental en la estrategia de abastecimiento del suroccidente colombiano.

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Arley Silva, gerente de operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, destacó la transformación exponencial que ha experimentado el terminal marítimo en los últimos años.

Las cifras respaldan de operatividad evidencian que el puerto pasó de manejar apenas 50 toneladas a más de 100.000 toneladas de combustible al año, consolidándose como garante de la seguridad energética del departamento de Nariño.

El desafío del Puerto de Tumaco y el nuevo gobierno

El gerente de operaciones explicó que la terminal cuenta con personal idóneo, capacidad instalada y la dinámica portuaria necesaria para situarse a la altura de los principales puertos del país.

Sin embargo, señaló que el verdadero desafío radica en obtener continuidad institucional y respaldo técnico del nuevo gobierno.

El puerto de Tumaco hoy es la salvación para evitar cualquier desabastecimiento. Hemos demostrado que el camino es traer el combustible por vía marítima, garantizando que el suministro llegue no solo a las zonas costeras, sino a todo el departamento de Nariño.

"Tenemos todas las capacidades para que este puerto sea importante como todos los del país", puntualizó el gerente, señalando que la infraestructura está lista, pero requiere visión política para alcanzar su máximo potencial.

La petición del Puerto de Tumaco al gobierno de la Espriella

De acuerdo con Arley Silva, la petición del puerto va más allá de lo operativo, conectando el potencial de Tumaco con el discurso de reconciliación y desarrollo regional que ha planteado el presidente electo de la Espriella.

Fortalecer el terminal marítimo representa una oportunidad concreta de materializar la integración de regiones históricamente relegadas como el Pacífico nariñense.

"Esperamos que nuestros procesos, con el apoyo del nuevo gobierno, sean cada vez mejores. Esperamos que el gobierno entrante mire al puerto de Tumaco como ese eje estratégico del sur del Pacífico colombiano", señaló Silva, insistiendo en la necesidad de fortalecer la inversión en tecnología y capacidad de cargue y descargue.