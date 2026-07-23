A Camila Potosí le sacaron a su bebé del vientre: fue hallada torturada y sin vida en un río de Cali

En las últimas horas, las autoridades en Cali confirmaron que después de estudiar el cuerpo de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue asesinada en estado de embarazo, el bebé no estaba en su vientre.

La joven madre desapareció el pasado jueves 16 de julio cuando salió de la casa de su cuñada con una mujer que la transportaba en una motocicleta, a quien había conocido unos días antes y, según el testimonio de su familia, le habría ofrecido regalos par su bebé.

Desde esa tarde se perdió el rastro de la joven hasta el 20 de julio cuando hallaron su cuerpo, al parecer, atado de pies y manos, torturado y con cuatro heridas producidas por arma blanca.

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La bebé de María Camila Potosí no estaba en su vientre

La joven que estaba en sus últimas semanas de embarazo, horas antes de su desaparición, habría estado en una cita médica.

En horas de la tarde se fue con la mujer que sería la principal sospechosa del atroz crimen. Sus familiares señalan que en la última comunicación que tuvieron con ella les dijo a través de un mensaje que iría a buscar unos regalos para su bebé.

Cuatro días después, su cuerpo fue hallado a orillas de un río en zona rural de Cali, con evidentes signos de violencia.

En los análisis forenses realizados al cuerpo de la joven se confirmó que en su vientre no estaba la bebé que esperaba.

Alba Gómez, la madre de la joven, pide a los asesinos de su hija que le devuelvan a la bebé que podría estar viva:

Lo único que pido con este llamado y con esta fe de esperanza que tengo de que mi bebé está viva, que apareza. Que las personas que la tengan se toquen el corazón y me la devuelvan.

La última imagen de María Camila Potosí con vida

Imágenes de cámaras de seguridad captaron la última imagen con vida de María Camila, a quien se ve a bordo de una motocicleta que era conducida con una mujer de piel morena, cabello afro y trenzas.

Las primeras versiones apuntan a que sería ella quien la habría sacado engañada de la casa en la que se encontraba para supuestamente buscar una ropa que le regalarían para su bebé.

Las autoridades tratan de identificar a esta mujer, señalada de ser la última persona que vio con vida a la joven madre.