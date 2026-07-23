La Sala que juzga a los aforados más poderosos de Colombia cumple ocho años: estos son sus casos más emblemáticos

Cuando surge la pregunta sobre quién investiga y juzga a congresistas, generales y otros altos funcionarios en Colombia, la respuesta conduce a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, despacho que completa ocho años de funcionamiento.

Aunque para muchos pueda parecer un tema técnico, su trabajo ha sido determinante en algunos de los procesos judiciales más relevantes del país y ha concentrado investigaciones de alto impacto institucional.

Durante este periodo, la Sala de Primera Instancia ha conocido expedientes relacionados con figuras como el exsenador Mario Castaño, señalado como el cerebro del denominado caso de 'Las Marionetas'; el exdirector de la Policía Rodolfo Palomino; y el exmagistrado Leonidas Bustos, protagonista del denominado 'Cartel de la Toga'. También ha asumido investigaciones vinculadas con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

¿Qué hace la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia?

La Sala de Primera Instancia es la encargada de adelantar los procesos penales contra personas con fuero constitucional, razón por la cual concentra investigaciones y juicios contra algunos de los funcionarios más poderosos del país. En sus ocho años de funcionamiento registra 522 procesos, 161 sentencias y más de 1.900 audiencias, cifras que reflejan la magnitud de su actividad judicial.

De acuerdo con los datos presentados por la corporación, los gobernadores son quienes más llegan a juicio, con 73 casos, principalmente relacionados con contratación irregular. Sin embargo, los congresistas son quienes más terminan condenados.

Desde la Sala también se destacó que las decisiones judiciales buscan enviar un mensaje preventivo sobre el manejo responsable de los recursos públicos, especialmente cuando están destinados a sectores como la salud y la educación de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué casos han marcado los ocho años de esta Sala?

Entre los expedientes más representativos aparecen investigaciones relacionadas con el carrusel de la contratación en Bogotá, casos de corrupción en contratación pública y procesos vinculados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Según lo expuesto por la Sala, estas sentencias buscan convertirse en un referente para evitar que se repitan conductas que afecten el patrimonio público.

Actualmente, en esta misma Sala avanzan los procesos contra Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, así como contra Carlos Ramón González, exfuncionario del Gobierno Petro por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.