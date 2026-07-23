CANAL RCN
Colombia Video

La Sala que juzga a los aforados más poderosos de Colombia cumple ocho años: estos son sus casos más emblemáticos

Con 522 procesos, 161 sentencias y más de 1.900 audiencias, este despacho de la Corte Suprema de Justicia ha conocido algunos de los expedientes más relevantes para la opinión pública.

Mañana Express

julio 23 de 2026
07:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cuando surge la pregunta sobre quién investiga y juzga a congresistas, generales y otros altos funcionarios en Colombia, la respuesta conduce a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, despacho que completa ocho años de funcionamiento.

Polémica por orden de trasladar $4 billones a la UNGRD para atender emergencias por fenómeno de El Niño
RELACIONADO

Polémica por orden de trasladar $4 billones a la UNGRD para atender emergencias por fenómeno de El Niño

Aunque para muchos pueda parecer un tema técnico, su trabajo ha sido determinante en algunos de los procesos judiciales más relevantes del país y ha concentrado investigaciones de alto impacto institucional.

Durante este periodo, la Sala de Primera Instancia ha conocido expedientes relacionados con figuras como el exsenador Mario Castaño, señalado como el cerebro del denominado caso de 'Las Marionetas'; el exdirector de la Policía Rodolfo Palomino; y el exmagistrado Leonidas Bustos, protagonista del denominado 'Cartel de la Toga'. También ha asumido investigaciones vinculadas con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

¿Qué hace la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia?

La Sala de Primera Instancia es la encargada de adelantar los procesos penales contra personas con fuero constitucional, razón por la cual concentra investigaciones y juicios contra algunos de los funcionarios más poderosos del país. En sus ocho años de funcionamiento registra 522 procesos, 161 sentencias y más de 1.900 audiencias, cifras que reflejan la magnitud de su actividad judicial.

De acuerdo con los datos presentados por la corporación, los gobernadores son quienes más llegan a juicio, con 73 casos, principalmente relacionados con contratación irregular. Sin embargo, los congresistas son quienes más terminan condenados.

Desde la Sala también se destacó que las decisiones judiciales buscan enviar un mensaje preventivo sobre el manejo responsable de los recursos públicos, especialmente cuando están destinados a sectores como la salud y la educación de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué casos han marcado los ocho años de esta Sala?

Entre los expedientes más representativos aparecen investigaciones relacionadas con el carrusel de la contratación en Bogotá, casos de corrupción en contratación pública y procesos vinculados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Según lo expuesto por la Sala, estas sentencias buscan convertirse en un referente para evitar que se repitan conductas que afecten el patrimonio público.

Actualmente, en esta misma Sala avanzan los procesos contra Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, así como contra Carlos Ramón González, exfuncionario del Gobierno Petro por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

A Camila Potosí le sacaron a su bebé del vientre: fue hallada torturada y sin vida en un río de Cali

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo registró 15.960 personas desplazadas entre enero y junio de 2026

Inseguridad en Bogotá

Olvidaron desactivar el GPS de un carro robado y la Policía descubrió gigantesco desguazadero

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 23 de julio de 2026

Este jueves 23 de julio, será una jornada favorable para retomar conversaciones pendientes, presentar nuevas ideas y tomar decisiones relacionadas con el trabajo o el dinero.

Banco de la República

Banco de la República subiría la tasa al 12,5%: así afectarían los créditos y los CDT

Analistas prevén que el Banco de la República eleve la tasa al 12,5%. Así cambiarían los créditos, los CDT y el bolsillo de los colombianos.

México

Reconocido periodista fue asesinado a tiros en México: esto se sabe

FIFA

La próxima fecha FIFA tendrá un cambio poco común: ¿cuál es?

EPS

Hospitales del Valle del Cauca protestan por deudas de las EPS y advierten afectaciones en la atención