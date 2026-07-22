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Senado aprueba proposición para que Abelardo de la Espriella se posesione en Cauca

La votación se llevó a cabo este miércoles 22 de julio. Hubo 55 votos por el Sí y 32 por el No. Ahora, tendrá que darse el debate en la Cámara.

Presidente electo Abelardo de la Espriella.
Presidente electo Abelardo de la Espriella. Foto: Defensores de la Patria.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
04:09 p. m.
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Este miércoles 22 de julio, se aprobó la proposición en la plenaria del Senado para que Abelardo de la Espriella se pueda posesionar como presidente de la República el próximo viernes 7 de agosto en Cauca.

Ahora, se debe llevar a cabo el debate en la Cámara de Representantes. La proposición no menciona una guarnición militar, sino que busca permitir que el Congreso sesione el día de la posesión en Cauca y en Bogotá.

La proposición había sido presentada por Salvación Nacional y pedía que el Congreso en pleno se traslade el 7 de agosto a Cauca para que allá se adelante la sesión. La Cámara, entonces, debe dar luz verde también.

En caso de que la votación sea positiva también, el presidente electo deberá aclarar en qué lugar del departamento del Cauca. Lo cierto es que en más de una ocasión ha manifestado su deseo de que la posesión sea en una guarnición militar para rendirle homenaje a las fuerzas militares.

Ahora bien, si el No gana en la Cámara, el trámite se cae y tendría que comenzar nuevamente desde cero. Rodrigo Lara, el ministro designado, quedaría con la responsabilidad de encontrar los votos.

Lo cierto hasta el momento es que no se ha citado en la Cámara para surtir este debate. Los tiempos están y bastará el tema logístico. Un dato no menor es que el día de la posesión debe haber cuórum en ambos órganos para votar el orden del día, entonces se debe garantizar el traslado de los parlamentarios (la mitad más uno).

Noticia en desarrollo. En minutos, más detalles.

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