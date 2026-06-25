Abelardo de la Espriella recibe por parte del CNE la credencial como nuevo presidente de Colombia

El Consejo Nacional Electoral entregó este 25 de junio la credencial que hace oficial la Presidencia y Vicepresidencia de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

RELACIONADO Bancada del Pacto Histórico se declara en oposición firme al gobierno de Abelardo de la Espriella

La entrega la hizo el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, durante el encuentro realizado en Corferias, en Bogotá, en donde también se encontraba la bancada del partido Salvación Nacional, electa para el periodo legislativo 2026-2030.

El discurso de Abelardo de la Espriella

En su primer discurso como presidente electo, De la Espriella agradeció a sus votantes y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, así como al equipo que lo acompañó durante su campaña presidencial.

El abogado calificó su triunfo como "épico" y dijo que los colombianos eligieron "por un nuevo estilo y una nueva forma de hacer política". Además, confirmó que junto a Restrepo ya está seleccionando a las personas que los acompañarán durante su mandato.

Aprovechó para arremeter contra el actual presidente Gustavo Petro y contra el candidato con el que se midió en segunda vuelta, Iván Cepeda, a quien le ganó por apenas 250.000 votos.

De la Espriella aseguró que "salvó la democracia" y que en cuatro años entregará el mandato a quien elija el pueblo colombiano.

Seré el presidente de todos los colombianos. Mis compatriotas gozarán de plenas garantías para expresar su respaldo y para discrepar con las políticas de mi gobierno.

El presidente electo aseguró que la oposición gozará de garantías, al igual que quienes se manifiesten por vías pacíficas. Sin embargo, prometió "severidad a quienes pretendan intimidar al pueblo mediante el caos y la violencia".

Envió un mensaje a los grupos armados ilegales y aseguró que "tienen un mes para entrar en razón" y someterse a la justicia, pues en su gobierno no habrá ofertas de paz.