Epa Colombia reapareció en redes sociales en medio de su proceso: ¿qué dijo?

Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, reapareció públicamente durante una audiencia de reparación con TransMilenio.

Tras este nuevo capítulo de su proceso, su pareja, Karol Samantha, compartió un mensaje de esperanza en redes sociales.

Epa Colombia y su acuerdo con TransMilenio

La empresaria y creadora de contenido volvió a ser vista públicamente durante una audiencia relacionada con el acuerdo de reparación integral con TransMilenio, mientras continúa privada de la libertad en el complejo carcelario La Picaleña, en Ibagué.

Barrera cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión por los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en la estación Molinos de TransMilenio. En la diligencia, un juez de Bogotá avaló el acuerdo alcanzado entre la empresaria y la empresa de transporte.

Dentro de lo acordado se contempla la reparación de los daños ocasionados al sistema, valorados en $467 millones, además de acciones relacionadas con cultura ciudadana. La propuesta incluye la realización de más de 50 videos para promover el uso adecuado de TransMilenio y el cuidado de sus estaciones.

¿Qué dijo Karol Samantha tras la reaparición de Epa Colombia?

En medio de las novedades sobre el proceso, Karol Samantha, pareja de Daneidy Barrera, publicó un mensaje de carácter religioso y expresó confianza en que esta etapa llegue pronto a su final.

“Dios es bueno todo el tiempo”, escribió inicialmente, para después señalar que, aunque en ocasiones no se comprenda lo que ocurre, continúa confiando en Dios.

En el mensaje también aseguró que “Dios no abandona a sus hijos” y que, de alguna manera, termina mostrando el motivo de las situaciones difíciles.

Karol Samantha cerró su publicación con una frase que refleja el momento que atraviesan: “A punto de culminar esta dura tribulación”.

Por ahora, el acuerdo con TransMilenio hace parte del proceso de reparación y 'Epa Colombia' tramitará la solicitud de prisión domiciliaria acogiéndose al artículo 38B del Código Penal por buen comportamiento.