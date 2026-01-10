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Créditos más caros en Colombia: Así impactará la tasa de interés al 12,25%

Cómo afecta la nueva tasa de interés del 12,25% en Colombia a sus préstamos, créditos y deudas este mes.

Tasas de interés
Foto: Diseñado por Magnific

Mateo Alfonso Rey

octubre 01 de 2026
05:33 p. m.
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La economía colombiana enfrenta un nuevo reto tras la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de incrementar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, ubicándola en el 12,25%.

Esta medida, adoptada en medio de presiones inflacionarias y un entorno macroeconómico complejo, busca anclar las expectativas de precios, pero se traduce de inmediato en un encarecimiento generalizado del costo del dinero para los hogares y las empresas del país.

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¿Qué significa este incremento para el ciudadano de a pie?

En términos prácticos, la tasa de intervención del banco central funciona como el termómetro y el costo base con el que las entidades financieras (bancos comerciales, corporaciones y cooperativas) adquieren sus recursos.

Cuando este porcentaje sube, los bancos trasladan ese incremento al consumidor final. Esto significa que endeudarse será sustancialmente más costoso a partir de ahora.

Los créditos de consumo, las tarjetas de crédito y los préstamos de libre inversión —que suelen estar indexados a la tasa variable o a las fluctuaciones del mercado— experimentarán alzas en sus cuotas mensuales.

Aquellos colombianos que tengan deudas a tasa variable verán reflejado este impacto de manera casi inmediata en sus extractos, lo que obligará a reajustar los presupuestos familiares.

El impacto en los diferentes tipos de créditos

  • Tarjetas de crédito: Al ser uno de los productos financieros más sensibles a los movimientos de la tasa de política monetaria, las compras diferidas a múltiples cuotas acumularán intereses más elevados, encareciendo el valor total de las adquisiciones.
  • Créditos hipotecarios y de vivienda: Aunque muchos créditos para adquisición de vivienda de interés social (VIS) o prioritario cuentan con subsidios del Gobierno, los nuevos créditos hipotecarios en general se negociarán bajo condiciones financieras más restrictivas y tasas más altas, reduciendo la capacidad de endeudamiento de los compradores.
  • Préstamos de libre inversión y libranzas: Solicitar liquidez rápida para solventar gastos imprevistos requerirá de un mayor esfuerzo financiero, ya que las cuotas mensuales absorberán una mayor porción de los ingresos mensuales.

Es aconsejable evitar adquirir nuevas deudas que no sean estrictamente necesarias, priorizar el pago a capital de los créditos vigentes y evaluar la posibilidad de congelar o buscar opciones de compra de cartera si se encuentran tasas fijas más competitivas en el mercado.

El control estricto del gasto y la protección de la liquidez serán claves para sortear el impacto del 12,25% en la economía doméstica.

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