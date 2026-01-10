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Presidente De la Espriella pide ponerles la lupa a empresas de seguridad privada por presuntos nexos con grupos criminales

La licencia de una empresa del sector ya fue cancelada y las cancelaciones de otras cuatro están en trámite o pendientes de quedar en firme.

Foto: AFP
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Jorge Leonardo Alzate

octubre 01 de 2026
04:55 p. m.
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“La seguridad privada no puede servir de fachada al crimen”: con esta advertencia el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó que el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Wilson Caballero Ariza, recibió la orden de perseguir a empresas fachada que presuntamente estarían utilizando grupos delincuenciales para “armarse” y garantizar su protección.

Según el mandatario, la SuperVigilancia avanza en una serie de investigaciones contra empresas que tendrían nexos con grupos criminales, como Los Costeños y el Clan Vega Daza.

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Y advirtió que la voluntad de su Gobierno para poner fin a estos nexos criminales llevará a examinar casos, departamento por departamento, hasta desmantelar a las empresas de seguridad que, lejos de proteger a la población, están del lado de quienes son una amenaza.

Licencias canceladas, en trámite y suspensiones por presuntos nexos criminales:

En su mensaje, publicado a través de la red social X (antes Twitter), el presidente indicó que la empresa “2Maximus tiene la licencia cancelada”, mientras, con “Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme”.

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Pero no es todo. “OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida y su cancelación está en trámite”. Ante la sospecha de vínculos entre estas y otras empresas de seguridad privada con grupos delincuenciales, hizo un llamado a las autoridades correspondientes:

“¡Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes! Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea”.

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