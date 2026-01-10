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Bienestar Familiar toma acciones tras conocer el caso de un niño de 5 años amarrado a una silla en Cali

El hecho se conoció por un video en redes sociales y la institución ya se pronunció al respecto.

Bienestar Familiar sobre caso de niño atado a una silla en Cali.
Bienestar Familiar sobre caso de niño atado a una silla en Cali. Foto: Bienestar Familiar.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 01 de 2026
05:16 p. m.
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A través de redes sociales se conoció un grave hecho de posible violencia contra un niño de cinco años en un centro de estimulación de Cali.

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La psicóloga Katerine Trujillo publicó un video en el que se evidenció al menor del Centro de Estimulación Multisensorial (CEM) amarrado a una silla de plástico. Cuando le preguntó por qué se encontraba ahí, el niño le respondió que era un castigo por haber roto un plato y regar la comida.

Bienestar Familiar investiga lo ocurrido

En ese momento, ella estaba despidiéndose, a lo cual el menor le pidió que no se fuera y le contó que debía permanecer en la silla hasta que llegara su mamá.

El Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció y tomó cartas en el asunto. En primer lugar, puso en marcha la verificación de los derechos del menor.

De la mano con este punto, activó el protocolo y remitió el caso al Centro Zonal Nororiental. Además, se designó a un defensor de familia, quien se encarga de la verificación de los derechos y considerará las medidas que se deban tomar.

Un punto clave mencionado por la entidad es que el centro no hace parte de los operadores que tiene contratados. Es decir, es una institución que no es administrada por el ICBF.

Pronunciamiento del CEM

Por su parte, la institución se pronunció a través de la firma de abogados JA Jurídicos Asociados para aclarar lo sucedido: “Rechaza de manera expresa las afirmaciones, interpretaciones y conclusiones difundidas en los videos y publicaciones relacionadas con este caso, por considerar que presentan una versión parcial, descontextualizada y ajena”.

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“Rechazamos que fragmentos aislados de una situación asistencial sean presentados como si por sí solos permitieran determinar la existencia de maltrato, castigo, abuso o cualquier práctica irregular”, afirmó.

Por eso, solicitó el retiro del contenido difundido y que se abstenga de publicar más videos en los que aparezca el niño: “El centro no busca silenciar a nadie ni impedir una investigación”.

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