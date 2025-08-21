¿Proceso de Carlos Ramón González quedará en la impunidad? Su abogado habló

En medio del escándalo UNGRD, uno de los nombres importantes es Carlos Ramón González. Al exdirector del Dapre lo señalan de presuntamente haber dado la orden de sobornar a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y Cámara respectivamente.

Lo más preocupante es que, a pesar de tener orden de captura vigente en Colombia, Noticias RCN pudo conocer que González se encuentra en Nicaragua. Si bien el Gobierno solicitó la extradición, esta fue negada. En diálogo con Noticias RCN estuvo Iván Cancino, su abogado.

¿Carlos Ramón González seguirá prófugo?

“Puede sonar un poco difícil, pero para muchas personas es prófugo; pero para el Gobierno de Nicaragua es asilado. Si fuera prófugo hubiera prosperado la acción de extradición y no fue así”.

¿Carlos Ramón responderá ante la justicia?

“Sí, él ha respondido en las audiencias que ha presentado, se seguirá presentando y para eso también tiene un apoderado que lo represente ante la justicia colombiana”.

“La imputación de lavado de activos se desestimó. Estoy absolutamente seguro de que el peculado tampoco llegará a buen término. La concentración hay que hacerse sobre un posible hipotético cohecho, en el cual estoy absolutamente seguro de que tengo todas las herramientas y elementos procesales para sacarlo”.

¿El caso quedará en la impunidad?

“No va a quedar en la impunidad. La Fiscalía ha cumplido su labor, el proceso sigue adelante. Los procesos de asilo pueden ser sujetos de revisión periódica. Lo único que sí es cierto es que el proceso sigue, estamos esperando la segunda instancia, va a venir la acusación y estaremos representándolo. Hablar de impunidad es muy rápido para una persona que todavía se presume inocente y de quien estamos seguros de poder respaldar esa inocencia dentro de un juicio”.

¿Carlos Ramón González volverá al país?

“Él ha estado partícipe en todas las audiencias. Desafortunadamente, después de que salió la noticia (de su paradero en Nicaragua), yo no he podido tener contacto mayor con él. Pasarán al menos unos dos o tres días hasta que pueda conversar. Carlos Ramón verá en su intimidad si considera dar alguna explicación a la prensa, algún comunicado, pero ese es un tema propio de él. Yo me encargo de su defensa jurídica”.