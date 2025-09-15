Abogado de la Defensoría fue secuestrado en el Cauca: hombres armados se lo llevaron

Óscar Eduardo Jordán Camacho, defensor público del programa de representación de víctimas en Santander de Quilichao, fue secuestrado este lunes 15 de septiembre por hombres armados en el municipio de Caloto, Cauca.

El hecho ocurrió mientras se encontraba a las afueras de su vivienda. La Defensoría del Pueblo denunció el caso y pidió acciones urgentes para garantizar su integridad y esclarecer lo ocurrido.

Defensoría exige liberación inmediata de Óscar Eduardo Jordán

"Este hecho constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, pues atenta contra la vida, la libertad y la integridad personal de un servidor público cuya labor es garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas en el norte del Cauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Exigimos a los responsables su liberación inmediata y sin condiciones, así como el respeto por su vida y su integridad personal", señaló este lunes la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría destacó la relevancia del trabajo de los defensores públicos, al señalar que su labor garantiza asistencia legal a quienes no cuentan con medios para acceder a una representación judicial.

Defensoría pide fin de la violencia y retorno de funcionario secuestrado en Cauca

"Hacemos un llamado para que cesen estas prácticas que solo profundizan el dolor del país. Asimismo, trabajamos de la mano de las autoridades con el fin de lograr su pronto regreso al seno de su familia y a sus funciones en defensa de los derechos humanos", expresó la Defensoría.

El departamento del Cauca continúa siendo epicentro de violencia y enfrentamientos, debido a la presencia de disidencias de las antiguas Farc, el ELN y estructuras del narcotráfico. Para recuperar el control territorial, el Ejército lanzó el 12 de octubre de 2024 la ‘Operación Perseo’, con el despliegue de más de 1.000 soldados.

Aunque la ofensiva se centró en El Plateado, bastión del grupo Carlos Patiño, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia armada, los resultados han sido limitados y los grupos ilegales mantienen su poder en la zona.