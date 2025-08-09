CANAL RCN
Secuestro de uniformados en el Cauca reaviva debate sobre estrategia de seguridad del gobierno Petro: análisis de La Mesa Ancha

Expertos coinciden en que la solución requiere no solo una presencia militar más fuerte, sino también una oferta institucional integral.

septiembre 08 de 2025
10:01 a. m.
En la más reciente edición de La Mesa Ancha, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza analizó la estrategia de seguridad del gobierno Petro tras el más reciente secuestro de 72 uniformados en El Tambo, Cauca, por parte de la comunidad.

La representante Pedraza calificó la situación como "muy compleja" y criticó la gestión del gobierno. Según Pedraza, las decisiones del Gobierno Nacional no solo han sido ineficientes, sino que, desde su perspectiva, ha habido una ausencia por parte del Estado.

La congresista expresó su preocupación por el aumento en el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 560 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se registraron en 2024, cifra que se le atribuye a las disidencias de las Farc como las principales responsables.

Por su parte, el analista Julio Sánchez cuestionó el uso de eufemismos para referirse a estos hechos: "Es absurdo llamarle retención. Es así una palabra que se ha usado para bajarle el volumen a una situación muy grave". Sánchez también enfatizó la necesidad de judicializar a los responsables de estos actos.

La situación plantea interrogantes sobre el control efectivo del Estado en ciertas regiones del país. En la visita de la representante Pedraza a zonas como Cartagena del Chairá, en Caquetá, recuerda que los habitantes mencionaron que grupos armados ilegales ejercen funciones propias del Estado, como la administración de justicia.

Expertos de La Mesa Ancha coinciden en que la solución requiere no solo una presencia militar más fuerte, sino también una oferta institucional integral que brinde alternativas a la población, especialmente a los jóvenes vulnerables al reclutamiento.

El debate sobre la seguridad se da en medio de otras controversias políticas, como la reciente polémica por el viaje de alcaldes colombianos a Estados Unidos para gestiones relacionadas con la certificación del país, lo cual ha generado fricciones entre el gobierno nacional y autoridades locales.

