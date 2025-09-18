CANAL RCN
Colombia

Abogado de la familia Uribe Turbay denunció al presidente Petro ante la ONU

A través de su cuenta oficial en X, el abogado de Miguel Uribe confirmó que presentó una queja formal contra el mandatario.

Gustavo Petro presidente de Colombia
FOTO: Presidencia

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
03:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante la tarde de este jueves 18 de septiembre, el abogado Víctor Mosquera anunció que presentó una queja formal ante la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y fiscales de las Naciones Unidas contra el presidente Gustavo Petro.

¿El mensaje de Petro a EE. UU. puede afectar las relaciones diplomáticas? Analistas hablan
RELACIONADO

¿El mensaje de Petro a EE. UU. puede afectar las relaciones diplomáticas? Analistas hablan

Abogado de Miguel Uribe denunció a presidente Petro

El abogado señaló al mandatario por supuesta interferencia indebida en las investigaciones que adelanta la Fiscalía relacionadas con el asesinato de Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Mosquera afirmó que el jefe de Estado ha hecho pronunciamientos públicos sin sustento probatorio, lo que, según él, estaría afectando la imparcialidad del proceso judicial.

“El presidente, sin sustento probatorio alguno, ha emitido pronunciamientos que desvían la atención pública, generan confusión y lesionan la independencia judicial, afectando de manera grave el desarrollo de las investigaciones en curso”, escribió Mosquera.

La queja fue elevada ante el organismo de derechos humanos de la ONU, específicamente a la relatora encargada de velar por la autonomía e independencia de los sistemas judiciales.

En ella, se solicita que se tomen medidas frente a lo que consideran una conducta inaceptable por parte del Ejecutivo.

La razón por la que el abogado de Miguel Uribe denunció al presidente Petro

Revelan las reseñas de implicados en el magnicidio de Miguel Uribe tras su traslado a cárceles de máxima seguridad
RELACIONADO

Revelan las reseñas de implicados en el magnicidio de Miguel Uribe tras su traslado a cárceles de máxima seguridad

Adicionalmente, Mosquera exigió que el presidente se abstenga de formular teorías o afirmaciones sin respaldo jurídico, y recordó que el respeto por la independencia de la Fiscalía no es una postura política, sino un mandato constitucional.

“Resulta inaceptable que, mediante declaraciones infundadas, se mancille la memoria de Miguel Uribe y se vulnere la dignidad de sus familiares”, expresó.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Fiscalía se han pronunciado oficialmente sobre esta denuncia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

JEP

El presupuesto que debe garantizar el Gobierno Nacional para cumplir las sentencias de la JEP

Disidencias de las Farc

Militares retirados cuestionan a la JEP: “No hay equilibrio en las sanciones”

Animales

Rescatan a Hulk, perro que era presuntamente maltratado por su dueña en Cartagena

Otras Noticias

Estados Unidos

La viuda de Charlie Kirk asumirá el mando de Turning Point USA

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, asumirá el liderazgo de este grupo político juvenil en Estados Unidos.

Registraduría Nacional de Colombia

Estos son los departamentos con más “Brayan” registrados en Colombia

La Registraduría reveló los departamentos con más Brayan en Colombia. Cundinamarca lidera el listado, mientras San Andrés es el que menos registra. Conozca las cifras completas.

Radamel Falcao García

Falcao habló sobre el mal estado de las canchas del FPC: "Parece que estás entrenando en la arena de Miami"

Turismo

Aerolínea lanzó hasta 70 % de descuento en vuelos por amor y amistad

Alimentos

¿Cuáles son los riesgos de consumir proteínas en polvo de manera excesiva?