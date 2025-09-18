Abogado de la familia Uribe Turbay denunció al presidente Petro ante la ONU

Durante la tarde de este jueves 18 de septiembre, el abogado Víctor Mosquera anunció que presentó una queja formal ante la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y fiscales de las Naciones Unidas contra el presidente Gustavo Petro.

Abogado de Miguel Uribe denunció a presidente Petro

El abogado señaló al mandatario por supuesta interferencia indebida en las investigaciones que adelanta la Fiscalía relacionadas con el asesinato de Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Mosquera afirmó que el jefe de Estado ha hecho pronunciamientos públicos sin sustento probatorio, lo que, según él, estaría afectando la imparcialidad del proceso judicial.

“El presidente, sin sustento probatorio alguno, ha emitido pronunciamientos que desvían la atención pública, generan confusión y lesionan la independencia judicial, afectando de manera grave el desarrollo de las investigaciones en curso”, escribió Mosquera.

La queja fue elevada ante el organismo de derechos humanos de la ONU, específicamente a la relatora encargada de velar por la autonomía e independencia de los sistemas judiciales.

En ella, se solicita que se tomen medidas frente a lo que consideran una conducta inaceptable por parte del Ejecutivo.

La razón por la que el abogado de Miguel Uribe denunció al presidente Petro

RELACIONADO Revelan las reseñas de implicados en el magnicidio de Miguel Uribe tras su traslado a cárceles de máxima seguridad

Adicionalmente, Mosquera exigió que el presidente se abstenga de formular teorías o afirmaciones sin respaldo jurídico, y recordó que el respeto por la independencia de la Fiscalía no es una postura política, sino un mandato constitucional.

“Resulta inaceptable que, mediante declaraciones infundadas, se mancille la memoria de Miguel Uribe y se vulnere la dignidad de sus familiares”, expresó.

Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Fiscalía se han pronunciado oficialmente sobre esta denuncia.