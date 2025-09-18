CANAL RCN
¿El mensaje de Petro a EE. UU. puede afectar las relaciones diplomáticas? Analistas hablan

En La Mesa Ancha analizamos la reacción del presidente tras la descertificación.

septiembre 18 de 2025
08:21 a. m.
La reciente respuesta del presidente Gustavo Petro a las críticas del gobierno de Estados Unidos sobre las políticas de drogas del país ha despertado un nuevo debate.

En un discurso, considerado por muchos como desafiante, Petro afirmó que no se dejará amenazar por figuras estadounidenses, haciendo referencia específica a su homólogo Donald Trump. El mandatario hizo referencia a la extradición y políticas de erradicación forzada, incluyendo comparaciones con políticas pasadas que impactaron a territorios colombianos como Panamá o la Amazonía.

El discurso de Petro

La postura de Petro tocó el tema de la extradición de 400 personas a Estados Unidos, argumentando la retención de solo tres de ellos. No obstante, declaró su oposición a la continuación de la erradicación forzada, una estrategia que ha generado controversias internas por sus efectos sociales y ambientales.

Daniel Briceño, analista de Mesa Ancha, criticó la falta de claridad en la política de drogas de Petro. Según el concejal, las afirmaciones del presidente acerca del éxito en la incautación de cocaína se contradicen con las cifras actuales de producción, que están en niveles récord. Además, cuestionó la consistencia del gobierno al sugerir que la fuerza con EE. UU. es vital debido a sus innegables intereses económicos y de seguridad a pesar de la independencia retórica.

¿Qué podría venir tras la descertificación?

José Daniel López, director de la Alianza in Colombia, añadió que el enfoque propuesto por Petro parece más ideológico que pragmático. Subrayó la importancia de mantener relaciones diplomáticas efectivas, especialmente con Estados Unidos, cuyo rol como socio comercial y militar es crítico para Colombia.

Además, advirtió que discusiones polarizadas en torno a las drogas podrían llevar a medidas más fuertes, como ya ocurrió en el pasado con la deportación de ciudadanos colombianos y la amenaza de aranceles.

Elementos técnicos subyacen en la certificación, pero los analistas sostuvieron que la decisión también refleja una crítica a las políticas actuales del gobierno, señalando la necesidad de estrategias sustanciales para la lucha antidrogas.

Este evento resalta las complejas dinámicas de la política internacional que enfrentan los líderes colombianos al abordar el tema de drogas y seguridad. La prudencia y el enfoque correcto en la política de seguridad son fundamentales para la evolución de la relación bilateral.

