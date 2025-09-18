Revelan las reseñas de implicados en el magnicidio de Miguel Uribe tras su traslado a cárceles de máxima seguridad

El proceso judicial por el asesinato de Miguel Uribe Turbay dio un nuevo paso con la decisión de trasladar a dos de los seis procesados por su presunta participación en el crimen.

Las autoridades confirmaron que se trata de Élder José Arteaga, conocido con el alias de Chipi, señalado de ser el articulador de la estructura criminal, y de William Fernando González Cruz, alias el Hermano, descrito como quien asumió la logística del magnicidio.

Alias Chipi y 'El Hermano', implicados en caso Miguel Uribe, fueron trasladados

Ambos permanecían recluidos de manera temporal en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, un espacio que funciona como centro transitorio de detención.

Sin embargo, por orden judicial y siguiendo los procedimientos legales, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para su reclusión en establecimientos penitenciarios permanentes.

Revelan las reseñas de implicados en el magnicidio de Miguel Uribe tras su traslado

Las imágenes de la reseña judicial de alias Chipi fueron conocidas en primicia por Noticias RCN, lo que confirma oficialmente su traslado a la cárcel de Girón, en Santander.

Por su parte, alias ‘El Hermano’ fue enviado a la cárcel de La Dorada, en Caldas, donde deberá continuar su proceso mientras avanzan las audiencias dentro de este caso de alto impacto.

¿Por qué fueron trasladados los implicados en el caso de Miguel Uribe?

La Fiscalía explicó que el cambio obedece a que las instalaciones del búnker no están diseñadas para mantener a detenidos de manera indefinida, sino que cumplen únicamente la función de espacio transitorio mientras se definen medidas judiciales y de aseguramiento.

De acuerdo con fuentes judiciales, en las próximas semanas se espera que los demás procesados por el asesinato de Miguel Uribe también sean trasladados a distintas cárceles del país bajo la custodia del INPEC, como parte de la estrategia de seguridad y control sobre los implicados en este proceso.

Cabe mencionar que, el magnicidio de Miguel Uribe sigue bajo investigación en varias líneas, mientras buscan establecer con exactitud cómo se planeó y ejecutó el crimen.