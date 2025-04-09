Mantenimiento de los helicópteros MI-17 presenta incumplimientos: ya se tomaron medidas

A inicios de mayo se conoció que tres de los 14 helicópteros MI-17 iban a volver a operar. Esto, gracias a un contrato que se renovó a finales del año pasado por 32 millones de dólares con una empresa norteamericana.

Si bien fue una noticia positiva, lo cierto es que para ese momento la flota de los MI-17 estaba varada en un 60%. El contrato también contempló mantenimiento para otras aeronaves de la misma categoría.

Renovación de la flota de los helicópteros MI-17

Recientemente, el Ministerio de Defensa inició un proceso de incumplimiento por el contrato 012-2024, con el que justamente se buscaba que los tres helicópteros volvieran a operar.

El contrato firmado con Vertol Systems Company INC también iba a hacerle mantenimiento a otros tres helicópteros. Además, el plazo de ejecución era máximo 15 de noviembre de este año.

Si bien el contratista ha cumplido con la entrega de los tres MI-17 que volvieron a operar desde junio, hay retrasos en el mantenimiento de las otras aeronaves.

Proceso sancionatorio contra la empresa

En aras de impedir el incumplimiento, la cartera inició un proceso administrativo sancionatorio con la compañía de origen norteamericano. De igual forma, la Contraloría tiene puesta la lupa sobre este proceso, por lo que le está haciendo seguimiento.

Cabe mencionar que las pólizas son responsables del cumplimiento del contrato, por lo que son la garantía para la entrega de los helicópteros y respaldan el 100% del pago anticipado.

RELACIONADO Alto ejecutivo de Saab habló sobre la compra de aviones 39 Gripen por parte de Colombia

Estos helicópteros son fabricados en Rusia y le proporcionan servicios a otros países aparte de Colombia. El Ministerio de Defensa de la República Checa explica que los MI-17 se destacan por su sistema de navegación e información.

Se suele usar para tareas militares, policiales y civiles. Cuenta con un sistema de defensa aérea contra misiles de navegación por infrarrojos. Puede alcanzar los 240 km/h y es capaz de transportar a máximo 26 personas.