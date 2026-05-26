Madre e hijo alquilaban armas de fuego para cometer crímenes selectivos en Ataco, Tolima

Un operativo adelantado por la Policía Nacional en el departamento del Tolima permitió la captura en flagrancia de una mujer de 38 años y de su hijo de 18 años, conocido con el alias de El Pillo, una banda que acechaba a la comunidad.

Esta familia es señalada por las autoridades de participar en actividades relacionadas con el alquiler ilegal de armas de fuego y la comercialización de sustancias estupefacientes en el municipio de Ataco.

En un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Porvenir, uniformados encontraron armamento, municiones y marihuana, elementos usados con fines delictivos.

Allan la casa de madre e hijo que alquilaban armas

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron tres armas de fuego tipo revólver que estaban en poder de los capturados.

Además, fueron incautados diez cartuchos de diferentes calibres, entre ellos cuatro municiones calibre 38 milímetros y seis de calibre 32 milímetros.

En la misma diligencia también fueron hallados 439,8 gramos de marihuana, sustancia que fue decomisada como parte de las evidencias recopiladas durante el operativo.

De acuerdo con el coronel John Vargas, comandante de la Policía de Tolima, ninguno de los detenidos contaba con los permisos requeridos para la tenencia o porte de estas armas.

Los investigadores consideran que tanto las armas como los estupefacientes tendrían relación con actividades ilegales que se venían desarrollando en el municipio.

La hipótesis de las autoridades apunta a que los revólveres eran alquilados para la comisión de delitos, mientras que la droga presuntamente era comercializada en la zona.

Los antecedentes de alias El Pillo, el hijo que alquilaba armas en Tolima

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que el joven capturado ya figuraba en registros judiciales por hechos similares.

El coronel explicó que alias El Pillo había sido detenido en 2025 en otro allanamiento realizado por unidades de la Sijín en el mismo municipio de Ataco.

Las anotaciones judiciales existentes están relacionadas con los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Tras el operativo, la mujer y su hijo fueron puestos a disposición de la Fiscalía 16 Seccional de Ibagué junto con las armas, las municiones y la marihuana incautadas.

Ambos deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.