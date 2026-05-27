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Capturan en Zipaquirá a presunto homicida que se había fugado de una cárcel

El hombre era buscado por un crimen ocurrido en 2019 y tenía una orden judicial vigente por homicidio agravado.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
09:05 a. m.
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La Policía Nacional capturó en el municipio de Zipaquirá a un hombre señalado de homicidio agravado, quien además se encontraba prófugo tras haberse fugado de un centro penitenciario en 2025.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados del Departamento de Policía La Sabana en el barrio San Miguel, sector Barandillas, mientras realizaban labores de control y verificación de antecedentes como parte de la estrategia “Sabana Segura”.

Según las autoridades, durante el requerimiento policial el hombre reaccionó de forma violenta e intentó agredir a los uniformados para evitar el procedimiento. Sin embargo, los policías lograron reducirlo y confirmar que tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado.

Era requerido por un crimen ocurrido en 2019

De acuerdo con la investigación judicial, el capturado, de 26 años, sería el presunto responsable de la muerte de un joven de 20 años en medio de una riña registrada en vía pública en 2019. Las autoridades señalan que la víctima habría sido atacada con arma cortopunzante.

La Policía confirmó además que el hombre ya había sido capturado inicialmente en octubre de 2019 y enviado a un centro carcelario en el municipio de Guaduas. No obstante, el 5 de septiembre de 2025 logró fugarse del establecimiento penitenciario y desde entonces permanecía prófugo.

Autoridades destacan operativo

El coronel Andrés Arias Buitrago aseguró que este resultado hace parte de los operativos preventivos y controles desplegados por la institución en diferentes municipios de la Sabana de Bogotá.

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La Policía indicó que el capturado fue dejado nuevamente a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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