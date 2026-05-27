Human Rights Watch alerta por deterioro de la seguridad en vísperas de elecciones en Colombia

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, advirtió que el país enfrenta la primera vuelta presidencial en un contexto de “deterioro de las condiciones de seguridad y de protección de la población a nivel territorial”.

Según la organización, entre 2022 y 2025 el secuestro se incrementó en un 190%, lo que refleja un panorama crítico para los comicios del próximo domingo.

Violencia contra candidatos y campañas

Goebertus recordó que el inicio del proceso electoral estuvo marcado por el homicidio de Miguel Uribe Turbay y señaló que “no hay un sector político exento de esa violencia”.

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Entre los hechos más recientes mencionó el ataque a la sede de la candidata Paloma Valencia en Bogotá, el asesinato del coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta y el intento de secuestro de Alexander López.

“Ha habido un fortalecimiento de los grupos armados y de crimen organizado a nivel territorial”, afirmó, subrayando que la ausencia de medidas suficientes por parte del gobierno ha dejado expuestos tanto a la ciudadanía como a los aspirantes presidenciales.

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Discursos que incitan al odio

La directora de HRW también alertó sobre el impacto de los discursos agresivos en la generación de violencia. “Cuando hay discursos que puedan ser estigmatizantes o que puedan ser interpretados como incitaciones a la violencia, se pone en especial vulnerabilidad a esos sectores”, explicó.

En ese sentido, insistió en que una parte fundamental para garantizar elecciones libres y justas es evitar mensajes que inciten al odio. “Colombia ha estado marcada a lo largo de su historia por cómo los discursos en Bogotá pueden tener un impacto directo en la violencia a nivel territorial”, concluyó.