Acalorado debate por posturas encontradas sobre la política antidrogas en la región

La violencia desatada por los carteles mexicanos tras la muerte de ‘El Mencho’ y los escándalos de corrupción en entidades colombianas como Findeter centraron el debate entre dos candidatos que buscan pasar de la Cámara de Representantes al Senado.

Juan Carlos Lozada, candidato número 22 del Partido Liberal, y Alejandro Ocampo, aspirante por el Pacto Histórico, participaron en un debate donde discutieron los principales desafíos de seguridad y transparencia política que enfrenta la región.

¿Ha fracasado la ‘guerra contra las drogas’?

Ambos candidatos coincidieron en que la actual estrategia contra el narcotráfico ha fracasado. “Es el resultado de la fatal, de la errada política contra las drogas. Carteles empoderados con mucho dinero, con mucho poder criminal”, afirmó Ocampo, quien insistió en la necesidad de regular el mercado de sustancias para quitarle poder económico a las organizaciones criminales.

Lozada respaldó esta posición: “Esto es la consecuencia de una fallida política internacional de drogas basada en el proyecto mismo, que a los únicos que le ha servido para enriquecerse es a las mafias”. El candidato liberal recordó cómo en Colombia, durante los años ochenta y noventa, esta guerra solo sirvió para fortalecer carteles de la mafia hasta el punto de que Pablo Escobar llegó a sentarse al Congreso.

¿La situación en Colombia se podría igualar a la de México?

El analista Julio César Iglesias contextualizó la situación señalando que México lleva ocho años con un gobierno de izquierda que implementó una política de “abrazos, no balazos”; equivalente a la paz total colombiana, resultando en que “los grupos criminales y las organizaciones que ya son multinacionales del crimen” controlan territorios tanto en México como en Colombia.

Ocampo defendió que la solución es económica: “En Estados Unidos un kilo de cocaína cuesta más o menos 25 mil dólares y en España más o menos 27 mil euros. Mientras siga costando ese valor, en Colombia, en México, en Ecuador habrá gente dispuesta a matar y a morir por eso”.

El debate también abordó el nuevo escándalo de corrupción en Findeter, donde aparece mencionada la senadora Berenice Bedoya. Lozada fue contundente: “El talón de Aquiles más grande que tiene el Gobierno Nacional es sin duda la corrupción en su relacionamiento con el Congreso”.

El candidato denunció que Findeter “se lo entregó el presidente de la República al Partido Liberal Colombia y está en manos de las sin piedad".

“Que vayan a la cárcel los congresistas, pero también los funcionarios”. Además, sugirió que el hundimiento de la reforma a la salud estuvo relacionado con este tipo de negociaciones.