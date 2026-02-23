CANAL RCN
Internacional

Aerolíneas cancelan vuelos a México tras ola de violencia: ¿qué pasará con los pasajeros afectados?

Tras la muerte de alias El Mencho, líder del Cártel de Jalisco, obligaron a suspender conexiones nacionales e internacionales en México.

Cancelación de vuelos por disputas en México
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 23 de 2026
08:25 a. m.
La ola de violencia registrada en México, tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, provocó la cancelación de múltiples vuelos nacionales e internacionales, afectando a cientos de pasajeros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos para que permanezcan resguardados hasta nuevo aviso, debido a operaciones de seguridad de gran alcance, bloqueos de carreteras y actividad delictiva en distintas zonas del país.

Aeropuertos y aerolíneas afectadas por la ola de violencia en México

Las cancelaciones se concentraron principalmente en Guadalajara y Puerto Vallarta, donde los bloqueos afectaron las operaciones aéreas. La alerta también abarca ciudades como Cancún, Oaxaca y el estado de Baja California.

Aerolíneas estadounidenses como United, Southwest, Alaska y American, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, anunciaron la suspensión de conexiones hacia Puerto Vallarta, Guadalajara, Manzanillo y Mazatlán.

En algunos casos, aviones que ya estaban en el aire tuvieron que regresar a su punto de partida. Southwest confirmó que cuatro vuelos rumbo a Puerto Vallarta dieron media vuelta.

WestJet informó que desvió siete vuelos que se dirigían a Puerto Vallarta y canceló 37 adicionales desde y hacia esa ciudad, además de Guadalajara y Manzanillo.

¿Qué pasará con los pasajeros afectados?

Ante la emergencia, las aerolíneas pusieron en marcha medidas especiales para sus clientes. Las compañías activaron políticas de flexibilidad que permiten cancelar o modificar vuelos sin penalidades para quienes tenían salidas programadas o quedaron varados.

Además, Southwest anunció que enviará más aeronaves a México para repatriar a pasajeros y tripulaciones cuando la situación de seguridad se normalice.

Por ahora, la recomendación para los viajeros es mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de las aerolíneas y autoridades, mientras continúan los operativos y se evalúa la reanudación de las operaciones aéreas en las zonas afectadas.

