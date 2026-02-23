Aerolíneas cancelan vuelos a México tras ola de violencia: ¿qué pasará con los pasajeros afectados?

La ola de violencia registrada en México, tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, provocó la cancelación de múltiples vuelos nacionales e internacionales, afectando a cientos de pasajeros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos para que permanezcan resguardados hasta nuevo aviso, debido a operaciones de seguridad de gran alcance, bloqueos de carreteras y actividad delictiva en distintas zonas del país.

Aeropuertos y aerolíneas afectadas por la ola de violencia en México

Las cancelaciones se concentraron principalmente en Guadalajara y Puerto Vallarta, donde los bloqueos afectaron las operaciones aéreas. La alerta también abarca ciudades como Cancún, Oaxaca y el estado de Baja California.

Aerolíneas estadounidenses como United, Southwest, Alaska y American, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, anunciaron la suspensión de conexiones hacia Puerto Vallarta, Guadalajara, Manzanillo y Mazatlán.

En algunos casos, aviones que ya estaban en el aire tuvieron que regresar a su punto de partida. Southwest confirmó que cuatro vuelos rumbo a Puerto Vallarta dieron media vuelta.

WestJet informó que desvió siete vuelos que se dirigían a Puerto Vallarta y canceló 37 adicionales desde y hacia esa ciudad, además de Guadalajara y Manzanillo.

¿Qué pasará con los pasajeros afectados?

Ante la emergencia, las aerolíneas pusieron en marcha medidas especiales para sus clientes. Las compañías activaron políticas de flexibilidad que permiten cancelar o modificar vuelos sin penalidades para quienes tenían salidas programadas o quedaron varados.

Además, Southwest anunció que enviará más aeronaves a México para repatriar a pasajeros y tripulaciones cuando la situación de seguridad se normalice.

Por ahora, la recomendación para los viajeros es mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de las aerolíneas y autoridades, mientras continúan los operativos y se evalúa la reanudación de las operaciones aéreas en las zonas afectadas.