Descubren a mujeres que tendrían macabro plan en la terminal de Cali: cargaban 68 kilos de explosivos
Dos mujeres eran adultas y la otra sería una menor de edad que quedó a disposición de las autoridades.
Noticias RCN
07:50 a. m.
En medio de un operativo de control en la terminal de transporte de Cali, la Policía incautó un cargamento de explosivos considerado material de guerra.
En el procedimiento fueron capturadas en flagrancia dos mujeres y aprehendida una menor de edad que transportaba 68 kilos de pentolita.
Descubren a tres mujeres con explosivos en la terminal de Cali
El hallazgo se produjo cuando las tres mujeres, provenientes de la ciudad de Ipiales, ingresaban a la capital del Valle del Cauca. En medio de la inspección, los uniformados detectaron el material explosivo.
El comandante de la Policía de Cali, Milton Melo, entregó detalles del procedimiento:
Nuestros uniformados hallaron 150 barras de explosivos tipo pentolita con un peso aproximado de 67.5 kilos.
Según la información oficial, el total del cargamento asciende a 68 kilos de explosivo, distribuido en 150 barras.
La pentolita es un material altamente explosivo, usualmente empleado en acciones armadas y atentados.
¿Cuál era el plan de estas mujeres con los explosivos?
De acuerdo con las autoridades, el explosivo habría ingresado desde Ecuador y tenía como destino estructuras delincuenciales con injerencia en el Valle del Cauca y el norte del Cauca.
El comandante precisó:
Su destino final sería estructuras delincuenciales con injerencia en los departamentos del Valle y del norte del Cauca.
Las autoridades indicaron que este tipo de material suele ser utilizado para perpetrar ataques contra la fuerza pública, atentados que en muchas ocasiones terminan afectando también a la población civil.
Tras la captura de las dos mujeres y la aprehensión de la adolescente, el caso quedó en manos de las autoridades judiciales competentes y ahora se adelantan las investigaciones para establecer con exactitud qué grupo criminal iba a recibir el cargamento y cuál era la red encargada de movilizar el explosivo desde la frontera hasta el suroccidente del país.