Candidatos concentran sus cuestionamientos sobre la salud en Carolina Corcho durante 'El debate de la gente'

Durante el primer bloque del Debate de la gente, enfocado en el sistema de salud colombiano, nueve candidatos al Senado que encabezan listas de diferentes partidos cruzaron interpelaciones. El intercambio más intenso se dio entre Óscar Ortiz, del Partido Oxígeno, y la exministra de Salud y actual candidata por el Pacto Histórico, Carolina Corcho.

Ortiz cuestionó la gestión de la reforma: “a la ministra Corcho, que fue tan efectiva en la crisis explícita, y que está afectando los derechos, la vida de todo el sistema de salud… ¿cómo va usted a remediar este asunto?”.

Corcho respondió: “la crisis lleva más de 10 años, eso fue reconocido por la Corte Constitucional en 2008… las intervenciones de las EPS no son de este gobierno, este es el gobierno que menos ha intervenido”. Además, señaló que la Contraloría reportó “2.7 billones de pesos embolatados en 2024”.

RELACIONADO Carolina Corchó reveló si votará o no la consulta de izquierda y por quien irá en primera vuelta

Medicamentos y acceso a tratamientos

El candidato Juan Sebastián Gómez también dirigió su interpelación a Corcho, enfocándose en el desabastecimiento de medicamentos: “la gente hace filas desde las cuatro de la mañana para reclamar los medicamentos… y le acaban de reducir el presupuesto a los entes de investigación”.

La exministra replicó que el problema radica en los sobreprecios y la intermediación: “en Colombia hay 6.3 millones de medicamentos en sobreprecios… con la reforma a la salud eso se acababa, pero no fue aprobado en la Comisión Séptima”. Añadió que el gobierno avanza en compras centralizadas y producción nacional.

Debate sobre el Fondo ADRES

Carolina Corcho también interpeló al candidato Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, para aclarar que la reforma no es estatista: “el Fondo ADRES fue creado en el gobierno de Juan Manuel Santos… son recursos públicos que hoy pasan intermediados con denuncias de corrupción”.

Lemos respondió criticando la intención de eliminar las EPS: “cuando estuvo ministra su principal intención era acabar las EPS con la excusa de que se estaban robando la plata… son malas las personas que las administran, no las instituciones”.

Intervenciones a la Nueva EPS

El candidato Enrique Gómez, de Salvación Nacional, cuestionó la rotación de interventores en la Nueva EPS: “ya van cinco interventores… ¿será que nos puede explicar si es que no roban lo suficiente o roban demasiado?”.

Corcho defendió la medida como una función constitucional: “los gobiernos intervienen EPS porque encuentran irregularidades… recientemente la Fiscalía imputó cargos por desvío de recursos públicos por setenta mil millones de pesos al entonces presidente de la Nueva EPS”.

El bloque sobre salud dejó en evidencia la profundidad de las diferencias entre los candidatos: mientras unos acusan al gobierno de improvisación y exceso de intervención, otros defienden la reforma como un intento de frenar la corrupción y garantizar acceso directo a medicamentos y servicios.