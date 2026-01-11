El novio de Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón, también murió en el accidente aéreo junto a Yeison Jiménez

Colombia se encuentra de luto tras el inesperado fallecimiento de Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular.

El 10 de enero de 2026, sobre las 3:50 de la tarde, el artista, junto a cinco personas más, se subieron a una avioneta que tenía planeado salir desde Paipa, Boyacá, para llegar a Medellín.

Sin embargo, desafortunadamente, la aeronave no pudo alcanzar el vuelo necesario tras el despegue, se estrelló y se incineró de inmediato.

La Aeronáutica Civil llegó al lugar de los hechos apenas fueron reportados y, tras recorrer el perímetro, confirmaron la muerte de los seis tripulantes.

Entre ellos, aparte de Yeison Jiménez, se encontraba Juan Manuel Rodríguez, que era el productor visual del cantante y la pareja de Juliana Calderón, la hermana de Yina.

Este fue el sentido mensaje de Yina Calderón tras la muerte de la pareja de su hermana

Yina Calderón, en una historia de Instagram, afirmó que ella y su hermana se encontraban devastadas tras el accidente en el que perdieron la vida Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez y cuatro personas más.

"A la gente de Miraflores de verdad quisiera llegar, pero no sé qué hacer. Murió el novio de mi hermana Juliana y un amigo y gran cantante como lo era Yeison Jiménez. Estamos muy mal", comenzó indicando Yina Calderón.

"Espero poder llegar, pero, como entenderán, mi hermana está muy mal", añadió.

Yina Calderón también lamentó la muerte de Yeison Jiménez

Posterior a la historia en la que Yina Calderón habló de Juan Manuel Rodríguez, el novio de Juliana Calderón, también le dedicó un mensaje de luto a Yeison Jiménez.

"Se nos fue un grande", fueron sus palabras exactas.