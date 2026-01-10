CANAL RCN
“Nos vemos en el estadio”: así se despidió Yeison Jiménez en su último concierto

El cantante hizo su última presentación en Málaga, Santander, en el marco de sus ferias tradicionales.

Foto: AFP y captura pantalla IG @yeison_jimenez
Foto: AFP y captura pantalla IG @yeison_jimenez

Noticias RCN

enero 10 de 2026
08:47 p. m.
El municipio de Málaga, en Santander, fue testigo del último concierto de Yeison Jiménez por lo que su presentación, que terminó sobre las 2 de la mañana, pasará a la historia como uno de los escenarios más vibrantes y nostálgicos que despidieron a uno de los artistas más importantes de la música popular en Latinoamérica.

¿Cómo fue la última presentación de Yeison Jiménez?

El pasado viernes 9 de enero fue la última presentación del artista, quien cantó en el estadio de fútbol para protagonizar un monumental concierto y darle apertura a la feria caprina y el gran carnaval campesino.

Sus canciones fueron coreadas hasta el amanecer por lo que cientos de asistentes ya han manifestado, por medio de redes sociales, atesorar los últimos videos que filmaron del cantante en tarima.

Así también lo dejó saber el intérprete de ‘Tenías razón’, quien tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir detalles de su paso por el municipio y acompañar a sus habitantes durante la noche “campesina”.

“Qué chimba la pasamos anoche, los amo”, fue el último comentario del cantante al compartir algunos de los clips más representativos de la noche. ‘La llamada’, ‘Potranca de corral’, ‘El mejor caballo’, entre otros de sus más grandes éxitos fueron entonados durante la noche, mientras utilizó una auténtica ruana en honor a los campesinos del lugar.

Yeison Jiménez se despide de su público

“Muchas gracias Málaga, Santander. Encantado de venir a su tierra… nos vemos en el estadio Campín”, fueron sus palabras de despedida.

De igual manera, algunos de los asistentes al espectáculo recordaron, con gran nostalgia, varios de los discursos que el artista realizó en medio de su presentación, pues compartió detalles de su vida y recordó varios de los momentos más emblemáticos durante su recorrido por la industria musical.

¿Qué se sabe del accidente en el que Yeison Jiménez perdió la vida?

Por otro lado, un reciente comunicado de la Aeronáutica Civil dio a conocer mayores detalles sobre el accidente aéreo, pues se precisa que este se presentó en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Así mismo, la aeronave transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros.

