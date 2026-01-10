¿Quiénes eran los demás tripulantes de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez?

Al finalizar la tarde del sábado 10 de enero, el país se entristeció al conocer que el cantautor colombiano Yeison Jiménez murió en un siniestro aéreo, rumbo a la ciudad de Medellín.

La aeronave, de matrícula N325FA, salió de Paipa, Boyacá, con seis personas a bordo: el piloto, Hernando Torres, y cinco tripulantes, incluidos el cantante y su mánager.

La Gobernación de Boyacá, a través de un comunicado de prensa, confirmó que ninguno de los ocupantes logró sobrevivir.

Junto a Jiménez y el capitán Torres fallecieron el productor visual, Juan Manuel Rodríguez; el fotógrafo, Weisman Mora; Oscar Marín y Jefferson Osorio.

El grupo logró registrar los minutos antes al despegue:

Marín publicó hace 24 horas un video en la aeronave, cuando llegaba junto a Jiménez y su equipo al departamento de Boyacá para cumplir con una de sus presentaciones.

En un último video, Mora (fotógrafo) publicó un video de la aeronave, carreteando por la pista, mientras el piloto Torres ultimaba los detalles del despegue.

Las autoridades aeronáuticas investigan lo ocurrido:

En un comunicado de prensa, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil informó que el accidente ocurrió en la vereda Romita, cerca de la vía que de Paipa conduce a Duitama.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, un equipo SEI de Paipa y los Organismos de Emergencia “para atender la situación y desarrollar las labores pertinentes”.

Además, “la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes” activó el protocolo de investigación, como lo indica el protocolo en caso de siniestros.

En una entrevista concedida al actor Juan Pablo Raba en abril del 2025, para su podcast ‘Los Hombres Sí Lloran’, el cantante de música popular reveló que en por lo menos tres ocasiones había soñado que se accidentaba en un avión. Una premonición que hoy enluta a los demás representantes del género y sus fanáticos en Colombia y en el extranjero.