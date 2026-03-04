Vehículo perdió el control y protagonizó accidente en la vía Bogotá – Girardot: reportan fallecidos

En las últimas horas, se presentó un accidente en la vía que conduce de Bogotá a Girardot, concretamente en el sector de Azafranal, municipio de Silvania por el kilómetro 84.

El reporte oficial de las autoridades indicó que el siniestro se dio pasadas las 5:00 a.m. de este viernes 3 de abril e involucró a un vehículo que transportaba combustible. Al parecer, perdió el control, invadió el carril contrario y se volcó.

Dos fallecidos dejó el accidente

Posteriormente, se presentó un fuerte incendio que ya pudo ser controlado. Dos personas fallecieron y el Cuerpo de Bomberos de Silvania está atendiendo la situación junto al equipo de la concesión.

Para aquellos viajeros que transiten por este sector, deben estar pendientes de los canales oficiales en caso de cambios en la movilidad.

Con respecto a las víctimas mortales, se sabe que fueron el conductor y el copiloto. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se pronunció e indicó que se activaron los protocolos de atención de emergencias.

Un par de accidentes en la última semana

“En el punto fue necesario implementar el cierre preventivo de los carriles derecho y central para permitir la intervención de los organismos de socorro, el cuerpo de bomberos y los equipos de la concesión”, precisó la entidad.

Unidades del cuadrante vial y autoridades de tránsito están realizando las labores de control y manejo de la movilidad. Tanto la agencia como el Ministerio del Transporte lamentaron el hecho y extendieron sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

“Este suceso nos recuerda la importancia de la prudencia en la vía. Conducir con atención, respetar las normas de tránsito y revisar con anticipación los vehículos”, concluyó la ANI.

En la última semana, hubo dos accidentes en Cundinamarca. El primero se dio el 1 de abril en la vía Bogotá – Ubaté por el peaje de Casablanca. Dejó un saldo de cinco fallecidos y 21 heridos. Horas después, el segundo siniestro ocurrió en La Vega.