“Firme lo que tenga que firmar”: desesperado llamado de esposa de funcionario secuestrado al presidente

La esposa de Rodrigo López, funcionario de la Fiscalía secuestrado por el ELN, hizo un nuevo llamado al presidente Gustavo Petro para que avance en una mediación que permita la liberación de todos los retenidos por este grupo armado.

En diálogo con Noticias RCN, Yariel Macualo pidió al mandatario “firmar lo que tenga que firmar” para que su esposo y otros secuestrados regresen a sus hogares.

¿Qué dijo la esposa de Rodrigo López sobre su estado de salud?

Macualo habló luego de conocerse una nueva prueba de supervivencia de Rodrigo López, quien completó un año en cautiverio. Según explicó, las familias recibieron cuatro videos correspondientes a los secuestrados y aseguró que la situación física y emocional de su esposo es preocupante. “Lo veo mentalmente, psicológicamente muy mal”.

Además, aseguró que el funcionario de la Fiscalía ha sufrido quebrantos de salud durante el secuestro y recordó que padece problemas cardíacos. Según relató, Rodrigo López necesita medicamentos diarios para el corazón y en la prueba de supervivencia habló de varias crisis médicas sufridas durante el cautiverio.

“Mi esposo está muy flaco y eso nos parte el alma”, expresó, quien dijo conocer el deterioro físico del funcionario tras más de 13 años de convivencia. La mujer también señaló que esta fue la octava prueba de supervivencia recibida por la familia desde que ocurrió el secuestro.

Durante el mensaje enviado a su esposo, Macualo insistió en que continúan luchando por su regreso y le pidió mantenerse fuerte. “La esperanza no se apaga”, dijo al explicar el mensaje que lleva estampado en su camiseta junto a las fotografías de los secuestrados.

¿Qué petición hizo Yariel Macualo al Gobierno nacional?

La esposa de Rodrigo López reveló que recientemente sostuvo un encuentro con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en Arauca. Allí le solicitó ayuda para conseguir una reunión con el presidente Gustavo Petro, debido a que, según afirmó, las peticiones realizadas por las familias “han sido nulas”.

Macualo también pidió apoyo de la Iglesia Católica, la Defensoría y otras organizaciones para impulsar una mediación con el ELN. En especial, agradeció el acompañamiento del monseñor Henao y aseguró que las familias esperan que el Gobierno se siente a dialogar para lograr la pronta liberación de los secuestrados.

Además, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro y al comisionado Otty Patiño para que escuchen las solicitudes de las familias y de los propios retenidos. “No nos cansaremos de suplicar, de pedir que se dé esta pronta liberación”, afirmó durante la entrevista.