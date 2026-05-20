Dueña de la estética pagó para desaparecer el carro: estremecedores detalles del caso Yulixa Toloza

La Fiscalía reveló detalles estremecedores sobre el caso de Yulixa Toloza durante la audiencia de legalización de captura contra dos de los implicados en su muerte.

De acuerdo con la fiscal que lidera la investigación, la principal implicada entregó dinero a los dos capturados para desaparecer el vehículo en el que transportaron a la víctima.

La Fiscalía imputará a los detenidos los delitos de homicidio en calidad de cómplices, desaparición, ocultamiento y favorecimiento por su presunta participación en la muerte de Yulixa Toloza.

En la diligencia, el juez legalizó la captura de Jesús Hernández y Kelvis Sequera, los dos capturados en Cúcuta por el asesinato de Yulixa Toloza. Al mismo tiempo se conoció que la Procuraduría apelará la decisión, argumentando que se dio fuera de los tiempos establecidos.

Estremecedores detalles de la audiencia del caso Yulixa Toloza

Durante la diligencia judicial, la representante del ente acusador expuso tres aspectos fundamentales del caso.

Yulixa Toloza nunca fue llevada a un centro asistencial después del deterioro de su salud tras el procedimiento quirúrgico realizado el 13 de mayo. "Durante la tarde del mismo día se estableció que la ciudadana Yulixa Toloza fue movilizada al interior del establecimiento en condiciones físicas bastante comprometidas, requiriendo asistencia de terceros para su desplazamiento, situación que generó preocupación", precisó la fiscal.

Los implicados dieron versiones contradictorias, asegurando falsamente que la víctima había solicitado traslado a un hospital.

Se confirmó que la dueña del establecimiento estético proporcionó recursos económicos a los dos capturados para ocultar el automóvil utilizado en los hechos.

Venezuela por ley no permite extradición de connacionales

El caso enfrenta un complejo panorama judicial internacional. Sobre las tres personas detenidas en Venezuela, señaladas de ser las responsables del crimen de Yulixa Toloza, hay incertidumbre sobre su procesamiento, debido a que la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

El abogado Francisco Bernate explicó que esta prohibición, establecida en el artículo 79 de la Constitución venezolana, solo tiene excepciones en casos de doble nacionalidad, cuestionamiento de la nacionalidad o cuando ésta se obtuvo fraudulentamente.

"La realidad es que desde la experiencia que yo he tenido en este mismo tipo de eventos, la justicia venezolana es compleja. En primer lugar, es una justicia demorada, donde los procesos toman muchísimos años, aún a pesar de la gravedad de los hechos", advirtió Bernate.

El camino más viable no es insistir en una extradición constitucionalmente inviable, sino activar mecanismos de cooperación judicial internacional y asistencia penal. Colombia tiene 48 horas para enviar a Venezuela todas las pruebas que vinculan a estas tres personas con el caso.