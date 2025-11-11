Actor santandereano falleció en grave accidente de tránsito: esto se sabe

El actor santandereano Jhon Freddy Martínez, de 39 años, falleció el pasado 8 de noviembre en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Piedecuesta, Santander, luego de chocar de frente en su motocicleta con una camioneta.

De acuerdo con un video captado por una cámara de seguridad, el artista habría cruzado el semáforo en rojo, lo que provocó el impacto frontal con el otro vehículo. Martínez fue trasladado a la Clínica de Piedecuesta, donde se confirmó su fallecimiento debido a las lesiones sufridas.

Confirmación del fallecimiento y reacciones del gremio audiovisual

La noticia fue confirmada por el actor Andrés Correa, quien compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que expresó:

Desde el sector audiovisual y cinematográfico de Santander y Bucaramanga, lamentamos la pérdida de nuestro amigo y compañero Jhon Freddy Martínez. En estos momentos de dolor nos solidarizamos con su familia y amigos cercanos.

El hecho generó manifestaciones de afecto por parte de integrantes del sector artístico regional, quienes señalaron el aporte de Martínez a diferentes proyectos audiovisuales y teatrales en Bucaramanga y su área metropolitana.

Trayectoria profesional y participación en producciones locales

Jhon Freddy Martínez participó en diversas producciones audiovisuales y teatrales de carácter regional. Entre ellas, se destacan su aparición en la serie 'La Pequeña Manhattan', producida en Santander.

También trabajó como asistente de producción en la película Luis Tercero y como figurante en las series Ni un paso atrás, Proyecto Final, Sala de espera e Índigos, producidas por el Canal TRO. Asimismo, participó en montajes teatrales y cortometrajes vinculados a la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) y al Sena, instituciones en las que adelantó estudios y actividades académicas.