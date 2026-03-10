CANAL RCN
Colombia Video

Nueva búsqueda en el mar por Tatiana Hernández, estudiante que desapareció hace casi un año en Cartagena

La joven estudiante desapareció el 13 de abril de 2025 mientras cumplía con sus prácticas profesionales.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
12:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cuando se acerca el primer año de su desaparición, las autoridades reabren la búsqueda de Tatiana Hernández, estudiante de medicina que desapareció en Cartagena.

Ocho meses sin Tatiana Hernández: sus padres mantienen la esperanza
RELACIONADO

Ocho meses sin Tatiana Hernández: sus padres mantienen la esperanza

La Fiscalía ordenó nuevas labores de rastreo en el mar Caribe, la zona en donde la vieron por última vez.

Hernández desapareció el 13 de abril de 2025

Hernández desapareció el 13 de abril de 2025 cuando realizaba sus prácticas en el Hospital Naval. La joven salió a dar un paseo por la avenida Santander, pero se le perdió el rastro luego de que se sentara en unos espolones cerca del centro histórico.

La decisión de ordenar una nueva búsqueda responde a condiciones técnicas que el año pasado limitaron el rastreo. Al comienzo de la investigación, la zona presentaba trabajos de protección costera que dificultaron las operaciones.

Por su parte, la Armada confirmó haber realizado dos actividades de búsqueda recientes, siendo la última el 27 de febrero, sin lograr ninguna pista.

El llamado de la familia a las autoridades

Los padres de la estudiante viajaron desde Bogotá cuando se reportó la desaparición y han mantenido un seguimiento constante del caso. Si bien retornaron a la capital, luego de conocer la nueva búsqueda, contemplan volver al Caribe.

Grave información sobre caso de Tatiana Hernández: habrían intentado secuestrar a sus padres
RELACIONADO

Grave información sobre caso de Tatiana Hernández: habrían intentado secuestrar a sus padres

A pocas semanas del año, reiteraron su preocupación por lo que consideran ha sido negligencia de las autoridades en el proceso. En ese orden de ideas, le pidieron a la Alcaldía de Cartagena, Gobernación de Bolívar, Gobierno Nacional y la Fiscalía la implementación de nuevas estrategias.

Una pista clave es que la estudiante supuestamente tenía conocimiento de hechos de corrupción al interior de la entidad. Asimismo, la familia ha recibido llamadas extorsivas, en las que sujetos han asegurado que el Clan del Golfo estaría detrás del hecho. Inclusive, intentaron secuestrar a su mamá y papá.

En una declaración de la mamá, también se supo que Hernández presuntamente intentó acabar con su vida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía desiste de solicitar la medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero

Congreso de la República

El "Elefante Blanco" revela quién está detrás de la máscara y promete seguir denunciando la corrupción desde el Congreso

Temblor en Colombia

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 10 de marzo de 2026! Este fue el reporte

Otras Noticias

Datacrédito

Así puede consultar con su cédula si está reportado en Datacrédito sin realizar algún pago

Conozca cómo puede consultar si tiene algún reporte por deudas con solo su documento.

Yeison Jiménez

Hermana de Yina Calderón reveló emotivo video de Yeison Jiménez en su avioneta antes de su muerte

Este 10 de marzo se están cumpliendo dos meses del accidente aéreo en el que falleció el artista junto a los integrantes de su equipo de trabajo.

Junior de Barranquilla

Junior vs. Nacional, fecha 3 de la Liga BetPlay: hora y canal para ver EN VIVO

Irán

Tras diez días de guerra Irán se niega a rendirse o permitir el suministro de petróleo

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos