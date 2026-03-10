Nueva búsqueda en el mar por Tatiana Hernández, estudiante que desapareció hace casi un año en Cartagena

Cuando se acerca el primer año de su desaparición, las autoridades reabren la búsqueda de Tatiana Hernández, estudiante de medicina que desapareció en Cartagena.

La Fiscalía ordenó nuevas labores de rastreo en el mar Caribe, la zona en donde la vieron por última vez.

Hernández desapareció el 13 de abril de 2025

Hernández desapareció el 13 de abril de 2025 cuando realizaba sus prácticas en el Hospital Naval. La joven salió a dar un paseo por la avenida Santander, pero se le perdió el rastro luego de que se sentara en unos espolones cerca del centro histórico.

La decisión de ordenar una nueva búsqueda responde a condiciones técnicas que el año pasado limitaron el rastreo. Al comienzo de la investigación, la zona presentaba trabajos de protección costera que dificultaron las operaciones.

Por su parte, la Armada confirmó haber realizado dos actividades de búsqueda recientes, siendo la última el 27 de febrero, sin lograr ninguna pista.

El llamado de la familia a las autoridades

Los padres de la estudiante viajaron desde Bogotá cuando se reportó la desaparición y han mantenido un seguimiento constante del caso. Si bien retornaron a la capital, luego de conocer la nueva búsqueda, contemplan volver al Caribe.

A pocas semanas del año, reiteraron su preocupación por lo que consideran ha sido negligencia de las autoridades en el proceso. En ese orden de ideas, le pidieron a la Alcaldía de Cartagena, Gobernación de Bolívar, Gobierno Nacional y la Fiscalía la implementación de nuevas estrategias.

Una pista clave es que la estudiante supuestamente tenía conocimiento de hechos de corrupción al interior de la entidad. Asimismo, la familia ha recibido llamadas extorsivas, en las que sujetos han asegurado que el Clan del Golfo estaría detrás del hecho. Inclusive, intentaron secuestrar a su mamá y papá.

En una declaración de la mamá, también se supo que Hernández presuntamente intentó acabar con su vida.