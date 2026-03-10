¿Quién es Aida Quilcué, la líder indígena que Iván Cepeda eligió como su fórmula vicepresidencial?

En medio de los movimientos que marcan la carrera presidencial, los precandidatos comienzan a revelar las personas que los acompañarán en la fórmula vicepresidencial.

Uno de los anuncios recientes lo hizo el senador Iván Cepeda, quien confirmó que su compañera de fórmula será Aida Quilcué, una reconocida líder indígena del departamento del Cauca.

El nombre de Quilcué no es nuevo en la política ni en las organizaciones sociales. La dirigente pertenece al pueblo indígena Nasa y durante años ha sido una de las voces que han liderado causas relacionadas con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, la construcción de paz y la protección de los derechos humanos.

Actualmente ocupa una curul en el Senado de la República como representante de la circunscripción indígena del Pacto Histórico, el mismo sector político al que pertenece Cepeda.

Trayectoria política de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Durante la presentación de su fórmula vicepresidencial, Iván Cepeda destacó la trayectoria social y política de Quilcué y su relación directa con distintos procesos organizativos en las comunidades indígenas del país.

Aida representa lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país junto y democrático.

La vida pública de Quilcué ha estado vinculada durante años al liderazgo indígena en el Cauca.

Entre los cargos que ha desempeñado se encuentra el de gobernadora de su resguardo, además de su participación dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC),

Su trabajo también ha estado relacionado con escenarios internacionales. Quilcué ha ejercido como consejera de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO, donde ha participado en iniciativas enfocadas en la defensa de los derechos de las comunidades y la promoción de la paz.

Aida Quilcué había sido secuestrada recientemenete

Dentro de su trayectoria también aparece su participación en el proceso de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las antiguas FARC, en el que hizo parte de espacios de diálogo y participó en diferentes mesas de negociación realizadas en La Habana, Cuba. A lo largo de los años, igualmente ha acompañado movilizaciones y manifestaciones en defensa de los pueblos indígenas.

El nombre de la senadora volvió a ocupar titulares recientemente por un hecho que generó preocupación. En febrero de este año, el equipo de trabajo de Quilcué denunció que no se conocía su paradero cuando se movilizaba por la vía que conecta los municipios de Inzá y Totoró, en el Cauca. Horas después, la congresista apareció.

Ahora, tras ser presentada como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, la senadora entra de lleno en el escenario de la campaña presidencial, llevando a la contienda electoral su trayectoria como dirigente indígena y su participación en procesos relacionados con la defensa de los derechos humanos y la paz.