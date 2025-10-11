CANAL RCN
Colombia Video

Taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá tenía el más alto grado de alcoholemia cuando lo capturaron

Las autoridades revelaron que el taxista conducía con exceso de velocidad y que en su expediente reposan más de 10 comparendos por infracciones.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
08:01 p. m.
Fue judicializado el hombre responsable de atropellar a 11 personas en un barrio del sur de Bogotá, entre ellos cuatro niños, de los cuales dos se encuentran en estado crítico.

Noticias RCN tuvo acceso a las audiencias en contra de este sujeto, identificado como José Eduardo Chala, capturado en flagrancia tras el lamentable accidente.

De acuerdo con el fiscal del caso, Chala tenía tres grados de alcohol al momento de su captura, el nivel de alcoholemia más alto.

Debido a esto, el fiscal le hizo un fuerte llamado al conductor, quien además transitaba en pico y placa el día de los hechos. Las autoridades confirmaron también que tenía por lo menos 10 comparendos a su nombre.

Con pico y placa y exceso de velocidad

Tomado, con pico y placa y exceso de velocidad, Chala atropelló a 11 personas, entre ellas una menor de 15 años y su hermanito de 7, ambos con muerte cerebral y pocas esperanzas de vida.

De acuerdo con la brigadier Claudia Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito y Transporte, el sujeto tiene un historial que supera los 10 comparendos por diferentes conductas.

Chala aceptó cargos de tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas.

Dos menores se debaten entre la vida y la muerte

Un pequeño de 7 años se salvo de milagro, luego de que el taxista le pasara por el lado y se llevara por delante a toda su familia.

Por ahora, los médicos esperan que los pequeños que se encuentran en UCI muestren avances antes de la noche del martes, de lo contrario tendrán que interrumpir su coma inducido y desconectarlos.

La familia pide que se aplique todo el peso de la ley en contra del conductor.

