Luto en el fútbol: falleció portero mundialista con la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol informó el fallecimiento de Adelmo 'Achito' Vivas, exarquero de la Selección Colombia e integrante del equipo que representó al país en la Copa Mundial de la FIFA Chile 1962.

'Achito' Vivas quedó registrado en la historia del fútbol colombiano al integrar la nómina de 22 jugadores convocada por el director técnico Adolfo Pedernera para disputar la primera participación de Colombia en un Mundial.

¿Quién fue Adelmo 'Achito' Vivas?

Adelmo 'Achito' Vivas fue exarquero de la Selección Colombia y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Chile 1962. Durante ese torneo fue el arquero suplente de Efraín 'Caimán' Sánchez, integrando el equipo que marcó el inicio de la historia mundialista del fútbol colombiano.

A nivel de clubes, 'Achito' inició su carrera profesional en Atlético Nacional en 1958, pero fue en Deportivo Pereira donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria y se consolidó como uno de los arqueros más recordados del equipo, con más de 220 partidos de liga. Posteriormente defendió los colores de Deportes Quindío, Junior, Deportes Tolima y Once Caldas, antes de regresar al Pereira para cerrar su carrera profesional en 1970.

La Federación Colombiana de Fútbol resaltó que su trayectoria, compromiso con la camiseta nacional y aporte al crecimiento del fútbol colombiano "hacen parte de un legado que permanecerá en la memoria y la identidad de la Selección Colombia".

¿Qué dijo la FCF sobre el fallecimiento de 'Achito' Vivas?

En su mensaje oficial, la Federación expresó su profundo pesar por la muerte del exguardameta y exaltó su contribución al desarrollo del balompié nacional, detallando que su muerte se dio a los 92 años en la ciudad de Cali.

El presidente Ramón Jesurun, los miembros del Comité Ejecutivo, el cuerpo administrativo y toda la familia de la Federación Colombiana de Fútbol enviaron un mensaje de condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Adelmo 'Achito' Vivas, al tiempo que elevaron una oración por su eterno descanso.