¿Quién reemplazaría a Amaranto Perea en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia?

Tras confirmarse que Néstor Lorenzo seguirá al frente de la Selección Colombia, a pesar de que no se cumplieron con las expectativas en la Copa del Mundo, ahora hay un problema para resolver y es el tema de su asistente técnico.

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Hay que recordar que una vez el combinado nacional terminó su participación en el Mundial, Amaranto Perea terminó su vínculo con la Federación Colombiana de Fútbol para ponerse al frente de Independiente Medellín como DT en propiedad.

Por esta razón, se están barajando algunos nombres que podrían reemplazarlo y completar el cuerpo técnico del entrenador argentino en la 'Tricolor' que también cuenta con Fernando Alloco como AT, además de Fredy Hurtado, técnico del equipo sub-17 que acompañó a Colombia en el Mundial.

¿Quién podría reemplazar a Amaranto Perea?

De momento, han comenzado a sonar algunos rumores con relación a quien podría llegar al equipo de trabajo de Lorenzo. Uno de los nombres que estaría en la baraja sería el de Radamel Falcao García, quien se encuentra sin equipo tras cumplir con su contrato con Millonarios.

La información entregada por 'El Vbar' de Caracol Radio indica que al técnico argentino le "gusta mucho" el perfil del goleador histórico de la Selección Colombia, por lo que habrá que ver si ese interés es de ambas partes y si posteriormente se transforma en una propuesta formal.

Actualmente, Falcao García, quien cumplió 40 años en febrero de este año, no ha manifestado cuál va a ser su próximo paso tras la reciente experiencia en el fútbol colombiano y tampoco ha hablado sobre su retiro del fútbol como profesional.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Tras el Mundial, no hay fechas ni rivales confirmados para los partidos de la Selección Colombia. Sin embargo, hay información extraoficial que indica que para la fecha FIFA del mes de septiembre, el equipo prepararía dos juegos amistosos ante las selecciones de México y Perú.

Se espera que en el trascurso de las próximas semanas la FCF oficialice estos encuentros internacionales para comenzar un nuevo proceso rumbo a la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030, dos competencias donde el equipo nacional buscará sacarse las 'espinitas' de su última participación.