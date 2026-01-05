La Policía se tomó puntos críticos de inseguridad en Bogotá: duro golpe a las bandas criminales

En una intervención masiva, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó más de 600 uniformados en las localidades de Los Mártires y Puente Aranda, logrando la captura de 10 personas vinculadas a diversas actividades delictivas y asestando un golpe significativo a las redes criminales que operan en el centro y occidente.

Los operativos se concentraron en tres puntos críticos identificados por las autoridades: Cinco Huecos, La Leona y el canal de la Calle Sexta con Carrera 30. Durante las intervenciones, los uniformados adelantaron registros a personas, establecimientos comerciales y verificación de antecedentes, como parte de una estrategia coordinada para combatir la inseguridad.

10 capturas y miles de dosis incautadas

De los 10 capturados, siete deberán responder por tráfico de estupefacientes, dos personas más (madre e hijo) fueron detenidas por el delito de receptación, y una persona fue capturada mediante orden judicial por hurto.

“Este operativo busca seguir atacando las economías criminales, así mismo también atacar los diferentes lugares en los cuales los delincuentes dedicados al hurto de vehículos los traen en este lugar para desintegrarlos y seguir alimentando la cadena criminal del hurto de vehículos en Bogotá”, explicaron las autoridades.

Una bodega con autopartes robadas

Durante el operativo fueron incautadas más de 6.000 dosis de estupefacientes, incluyendo bazuco, marihuana y cocaína, que al parecer estaban listas para ser distribuidas.

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Las autoridades también hallaron munición de diferentes calibres y equipos de comunicación utilizados presuntamente para coordinar actividades ilegales entre los miembros de estas estructuras criminales.

Uno de los hallazgos más significativos fue el descubrimiento de una bodega de autopartes ilegales, donde fueron encontradas llantas, sillas, chasis y un motor con reporte de hurto, lo que evidenciaría la existencia de un centro de acopio ilegal dedicado al desmantelamiento de vehículos robados.

Este descubrimiento confirma las sospechas de las autoridades sobre la operación de redes especializadas en el hurto y posterior comercialización de partes automotrices en la capital.

Las autoridades enfatizaron la gravedad de la situación relacionada con el narcotráfico: “La droga es el banco que financia el crimen en esta ciudad y en este país. Si esta sociedad no se pone seria en la lucha contra las drogas, el crimen nos va a ganar la batalla”.

Los capturados y todos los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las acciones coordinadas entre la Policía Metropolitana y la Alcaldía Mayor de Bogotá para combatir a las estructuras criminales que operan en diferentes puntos de la capital.