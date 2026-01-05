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¿Cuántos colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales?

Las elecciones presidenciales serán el domingo 31 de mayo y la Registraduría confirmó cuántos colombianos están habilitados para votar.

Certificado electoral
Foto: Plitecnico Colombiano

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
02:00 p. m.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de la República, que se realizarán el próximo domingo 31 de mayo.

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Del total de votantes, 40.007.312 podrán sufragar en Colombia y 1.414.661 en el exterior, en un proceso que definirá el periodo constitucional 2026-2030.

¿Cuántos puestos de votación estarán habilitados en el país?

Según datos de la Registraduría, en territorio nacional se instalarán 13.489 puestos de votación, distribuidos entre 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural. Allí funcionarán 118.346 mesas, en las que podrán votar 20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres.

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En total, la Registraduría habilitará 13.742 puestos de votación con 120.527 mesas, garantizando la cobertura en todo el país.

Votación en el exterior inicia el 25 de mayo

Los colombianos residentes en el exterior podrán votar en 253 puestos de votación ubicados en 67 países. El proceso se desarrollará en dos fases: del 25 al 30 de mayo en 1.489 mesas, y el 31 de mayo en 2.181 mesas. En total, 777.343 mujeres y 637.318 hombres están habilitados para sufragar fuera del país.

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