Ejército neutraliza a alias Indio Caizamo en combates en Betulia, Antioquia

En el marco de operaciones militares adelantadas por el Batallón de Infantería Liviana n.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, el Ejército Nacional confirmó la muerte en desarrollo de operaciones de tres integrantes del Clan del Golfo en la vereda Saladitos, zona rural de Betulia, en Antioquia.

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Entre los neutralizados se encuentra alias Indio Caizamo o Indio Camilo, cabecilla de zona de la Subestructura Edwin Román Velázquez Valle.

Cabecilla implicado en homicidios y extorsiones

De acuerdo con información de inteligencia, alias Indio Caizamo estaría vinculado con el asesinato de dos policías en noviembre de 2025 en el corregimiento Altamira, así como con la incineración de vehículos en 2022 que afectaron la movilidad en el Occidente antioqueño. También habría intimidado comunidades de Betulia para consolidar cobros extorsivos a campesinos y comerciantes.

Junto a él fueron neutralizados alias Manigueto, señalado como su hombre de seguridad, y alias Flaco, integrante de su esquema de protección.

Incautación de material de guerra y balance operativo

Durante la operación, las tropas incautaron una pistola calibre 9 mm, dos revólveres, munición de diferentes calibres, dos motocicletas y seis uniformes tipo camaleón.

Con este resultado, el Ejército Nacional suma 73 capturas y seis muertes de integrantes de grupos criminales en el Suroeste antioqueño en lo corrido de 2026.

La institución destacó que estas acciones buscan debilitar la capacidad criminal del Clan del Golfo, reducir los homicidios en la región y garantizar el control institucional del territorio, en defensa de la población civil.