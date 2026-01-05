CANAL RCN
Colombia

Ejército neutraliza a alias Indio Caizamo en combates en Betulia, Antioquia

De acuerdo con información de inteligencia, alias Indio Caizamo estaría vinculado con el asesinato de dos policías en noviembre de 2025.

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
02:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el marco de operaciones militares adelantadas por el Batallón de Infantería Liviana n.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, el Ejército Nacional confirmó la muerte en desarrollo de operaciones de tres integrantes del Clan del Golfo en la vereda Saladitos, zona rural de Betulia, en Antioquia.

Hombres armados asesinaron brutalmente a una mujer con su hija en una finca de Amalfi
RELACIONADO

Hombres armados asesinaron brutalmente a una mujer con su hija en una finca de Amalfi

Entre los neutralizados se encuentra alias Indio Caizamo o Indio Camilo, cabecilla de zona de la Subestructura Edwin Román Velázquez Valle.

Cabecilla implicado en homicidios y extorsiones

De acuerdo con información de inteligencia, alias Indio Caizamo estaría vinculado con el asesinato de dos policías en noviembre de 2025 en el corregimiento Altamira, así como con la incineración de vehículos en 2022 que afectaron la movilidad en el Occidente antioqueño. También habría intimidado comunidades de Betulia para consolidar cobros extorsivos a campesinos y comerciantes.

Autoridades asestaron duro golpe contra el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia
RELACIONADO

Autoridades asestaron duro golpe contra el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia

Junto a él fueron neutralizados alias Manigueto, señalado como su hombre de seguridad, y alias Flaco, integrante de su esquema de protección.

Incautación de material de guerra y balance operativo

Durante la operación, las tropas incautaron una pistola calibre 9 mm, dos revólveres, munición de diferentes calibres, dos motocicletas y seis uniformes tipo camaleón.

Con este resultado, el Ejército Nacional suma 73 capturas y seis muertes de integrantes de grupos criminales en el Suroeste antioqueño en lo corrido de 2026.

Alerta en Colombia: esta es la región donde más roban motocicletas en 2026
RELACIONADO

Alerta en Colombia: esta es la región donde más roban motocicletas en 2026

La institución destacó que estas acciones buscan debilitar la capacidad criminal del Clan del Golfo, reducir los homicidios en la región y garantizar el control institucional del territorio, en defensa de la población civil.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

¿Cuántos colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales?

Cauca

Escalada de violencia deja más de 5.000 personas confinadas en Cauca en el último mes

Medellín

VIDEO | Atraco desembocó en impresionante persecución en El Poblado, Medellín: hubo capturas

Otras Noticias

Conmebol

La insólita sanción en Conmebol por reporte de Andrés Rojas: le pegaron a juez de línea con una yuca

El árbitro bogotano puso en su reporte el tamaño de la yuca que impactó a uno de sus asistentes y el club local terminó con millonaria multa.

Comercio

Inteligencia artificial e impresiones 3D: así evoluciona la industria del cemento

El sector proyecta un crecimiento hacia los US$724.900 millones mientras integra tecnologías y sostenibilidad en sus procesos productivos.

Yeison Jiménez

Viuda de Yeison Jiménez hizo grave acusación que involucra a Ciro Quiñónez: "Me siento vulnerada"

Irán

Precios del petróleo caen tras propuesta de Irán a EE. UU.

Enfermedades

¿Qué causa el vitiligo, la enfermedad que poseía Michael Jackson en su piel?