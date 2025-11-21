Desgarrador clamor de hombre de 82 años secuestrado en Norte de Santander: “Me muero aquí”

Belisario Peñaranda es un adulto mayor de 82 años que fue vilmente secuestrado en zona rural de Sardinata, Norte de Santander. Lleva más de un mes sin ver a su familia.

En las últimas horas, el grupo armado divulgó un video como prueba de supervivencia. Es indignante el trato y estado en el que está sometido, siendo visible su voz entrecortada y cansancio.

Familia y comunidad exigen liberación inmediata

Peñaranda aparece en una silla blanca rodeado por dos hombres encapuchados y con sus fusiles. “Estoy en una situación muy grave. Si no actúan y arreglan, yo me muero aquí. A ustedes creo que no les va a gustar que yo muera aquí. Pónganse las pilas y ayúdenme a salir de este atolladero”, este fue su mensaje para la familia.

Otilia Peñaloza, su esposa, suplica por su liberación: “Que tengan caridad con mi esposo. Él no tiene la culpa. Ayúdenmelo a buscar”. La comunidad de San Roque se congregó exigiendo que Peñaranda retorne sano y salvo a su hogar.

Las autoridades ya se encuentran atendiendo el caso. El secretario de Seguridad del departamento, George Quintero, se unió al llamado de la inmediata liberación. Aún no se tiene confirmación sobre qué grupo armado está detrás.

La crítica situación en Catatumbo

Sardinata hace parte de la región del Catatumbo, la cual históricamente se ha visto afectada por la presencia de grupos armados. Una escalada entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc hizo que el Gobierno declarara la conmoción interior a inicios de 2025.

A inicios de mayo, la Defensoría presentó el informe ‘El Catatumbo, después de la crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario’. Dio a conocer la crítica situación que para ese momento ya se vivía en la región.

Muestra de ello eran las casi 65 mil personas desplazadas, 12.913 confinados y 117 asesinatos.