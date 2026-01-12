Advierten que despidos masivos en el Fondo de Adaptación fueron para nombrar a amigos y familiares de Benedetti y la directora del Dapre

Pese a la circular que el presidente, Gustavo Petro, envió hace unos días a su gabinete ministerial, para evitar los despidos masivos y contrataciones “a dedo” antes de que inicie la Ley de Garantías, en el Fondo de Adaptación estaría ocurriendo “una masacre laboral” para abrir paso a amigos y familiares de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Así lo indicó en entrevista con Noticias RCN el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, que estuvo a cargo del Fondo de Adaptación y denunció a Rodríguez por acoso laboral ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo:

“Si un alto funcionario del Estado, como es mi caso, no tiene garantías para desempeñar su trabajo ¿Qué podría pasar entonces con los trabajadores del país? Efectivamente, esto se ve en el actuar cuando una persona como la doctora Angie Rodríguez desconoce los derechos de los trabajadores”.

Un nuevo capítulo en la refriega de Carrillo y Rodríguez:

Carrillo y Rodríguez han protagonizado una de las peleas internas más evidentes, del “Gobierno del cambio”, por la gestión que el actual director de la UNGRD realizó en el Fondo, al que, según dijo, estarían, incluso, llegando primos de la directora del Dapre, desconociendo el discurso del actual Gobierno.

“Eso va en contravía de lo que nosotros defendemos como proyecto político. Va en contravía de los derechos de esos trabajadores. Tanto la doctora Angie, como el ministro Benedetti se tomaron el Fondo de Adaptación para repartirlo como un botín burocrático”, advirtió sobre la ola de despidos que habría ocurrido con el cambio de año:

“Esos trabajadores tiene miedo de hablar. Los echaron a la calle el primero de enero, los echó la señora Angie Rodríguez. Esta señora cometió una masacre laboral en el Fondo de Adaptación”.

Despidos sin criterio y vacantes para amigos y familiares:

En conversaciones con este medio, el director de la UNGRD sostuvo que la ola de despidos no responde a algún criterio e ignora la directriz del presidente Petro, que habría pedido la cabeza de Rodríguez:

“Yo he estado informando al presidente de la República, a través del canal de comunicación que tenemos, de chats directos, y me preocupa mucho porque el presidente le pidió la renuncia a la doctora Angie Rodríguez. Y siento que aquí se está pasando, en buena medida, por encima del presidente”, concluyó.